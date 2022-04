CON IL BODO CI FACCIAMO IL BRODO – ZANIOLO TRIPLETTA SHOW! LA ROMA CALA IL POKER E VOLA IN SEMIFINALE: AFFRONTERA’ IL LEICESTER - SPLENDIDA PARTITA DELLA SQUADRA GIALLOROSSA: ABRAHAM LA SBLOCCA DOPO 5 MINUTI POI SI SCATENA ZANIOLO CHE SI STA RITROVANDO DOPO DUE STAGIONI DA INCUBO PER GLI INFORTUNI – E’ LA TERZA SEMIFINALE IN 5 ANNI PER LA ROMA, L’UNICA SQUADRA ITALIANA RIMASTA IN UNA COMPETIZIONE EUROPEA DOPO L’ELIMINAZIONE DELL’ATALANTA DALL’EUROPA LEAGUE.. - VIDEO