“NON PRENDO IL CAZZO DAL ALMENO DUE SETTIMANE” – LA PORNOSTAR VALENTINA NAPPI SI STA PREPARANDO PER IL WEEK-END A TUTTO SESSO DI “TORINOEROTICA” A COSENZA? – NEL 2023 LA FIERA DELL' "EROS" SI SPOSTA DAL PIEMONTE ALLA PIÙ PICCANTE CALABRIA DOVE SONO ATTESI, TRA IL 14 E 16 APRILE, I PIÙ IMPORTANTI ATTORI PORNO DEL MONDO. PUNTA DI… DIAMANTE DELL'EDIZIONE 2023 ROCCO SIFFREDI. IMPERDIBILE, OLTRE ALLA NAPPI, L'ATTRICE “FUORISERIE” DAI CAPELLI ROSSI FUOCO JASMINE CARRERA. INVITERANNO ANCHE FIORENZA, LA FATA DI COSENZA, DI ZALONE?

Estratto dell'articolo S.G. per www.quicosenza.it

Manca poco al taglio del nastro di “TorinoErotica” a Cosenza, il lungo weekend dedicato all’erotica riservato al pubblico adulto. La manifestazione è in programma dal 14 al 16 aprile negli ampi spazi del Palacosentia.

Dopo Pasqua la città di Cosenza si trasforma dunque nel centro dell’erotismo della penisola italiana: per un intero fine settimana, da Nord a Sud, con l’edizione “calabrese” di “TorinoErotica“, storica fiera di settore che di solito è organizzata nel capoluogo piemontese ma, nell’innovativa edizione 2023 accende la città di Cosenza.

A primavera, che è la stagione dell’amore per antonomasia, la cittadina calabrese si prepara ad accogliere la moltitudine di visitatrici, visitatori e professionisti che per 3 giorni animano la piccante kermesse erotica, tra stand e selfie con i fan. Sono infatti attese a Cosenza, alcuni tra i più importanti protagonisti e protagoniste dell’intrattenimento a luci rosse, che sono volti noti della tv nazionale, del lifestyle e del mondo dello spettacolo.

Ospite d’onore, è il celebre regista e produttore di cinematografia per adulti: Rocco Siffredi. Il leggendario pornodivo, di cui è prevista a breve su Netflix la serie ispirata alla strabiliante biografia, è atteso in Calabria per incontrare le tante e i tanti ammiratori, durante i 3 giorni della kermesse in città. […]

Come la giovane attrice abruzzese di origini venezualane, Jasmine Carrera, che recentemente è stata elogiata come “fuoriserie” sulle pagine del magazine di lifestyle nazionale MOW, nonché Giada Suicide, pornattrice che è anche tra le partecipanti di una delle stagioni del reality game sul dating delle coppie, trasmesso su Discovery.

E sono davvero molteplici, le artiste e gli artisti attesi dal 14 al 16 aprile a Cosenza, tra cui: Kristel Bulgari, Jessica Moy, Catrin Love, l’American Trio, Penelope, Carola Dantes, Lara Desantis, Janelle Wilde, Sally Blu, Francesca Dicaprio, solo per citare alcuni dei nomi più noti. Le stelle dell’adult entertainment e dell’erotismo sono pronte a splendere in Calabria, insieme a fan e visitatori da tutt’Italia, dal 14 al 16 aprile a Cosenza per l’edizione 2023 di “TorinoErotica”.

