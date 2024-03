“NON RIUSCIVO A DIRE DI NO E A OPPORMI” – AL PROCESSO CHE VEDE IMPUTATI PER STUPRO DI GRUPPO CIRO GRILLO E TRE SUOI AMICI, SONO STATI MESSI AGLI ATTI I MESSAGGI SCAMBIATI TRA LA STUDENTESSA E LA SUA AMICA NORVEGESE NELLE ORE SUCCESSIVE ALLA PRESUNTA VIOLENZA – LA MANIFESTAZIONE DELLE FEMMINISTE FUORI DAL TRIBUNALE DI TEMPO PAUSANIA AL GRIDO DI “IL SESSO SENZA CONSENSO È STUPRO” E CON TANTO DI BANDIERE DELLA PALESTINA (MA CHE C'ÈNTRAVANO?)

PROCESSO GRILLO JR, AGLI ATTI I MESSAGGI TRA ACCUSATRICE E AMICA

(ANSA) - "Non riuscivo a dire di no e ad oppormi". E' uno dei tanti messaggi scambiati tra la studentessa italo norvegese e la sua amica norvegese nelle ore successive al presunto stupro di gruppo denunciato dalla studentessa, che accusa della violenza Ciro Grillo e tre suoi amici genovesi, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia.

La ragazza, assistita da una traduttrice, è stata ascoltata questa mattina nell'aula del tribunale di Tempio Pausania e ha risposto alle domande del procuratore Gregorio Capasso e del pool della difesa. Quattro cartelle di trascrizione dei messaggi tra le due amiche confluiranno all'interno degli atti del processo: è stato infatti dato incarico a un perito di trascrivere i messaggi vocali estrapolati dai telefoni della principale accusatrice, e di effettuare la traduzione di quelli scritti in inglese.

"Tutto il contenuto delle chat intercorse tra le due ragazze verrà periziato. Le domande a commento di una chat non erano ipotizzabili o ammissibili", ha spiegato a fine udienza l'avvocato Gennaro Velle, difensore di Corsiglia.

Il dibattimento si ferma tutto il mese di aprile: si torna in aula il 2 e 3 maggio prossimi, quando verranno sentiti i periti e i tecnici e il collegio acquisirà le trascrizioni dei messaggi. I fatti contestati risalgono alla notte tra il 16 e 17 luglio del 2019 e sarebbero avvenuti nella villetta di proprietà della famiglia Grillo a Porto Cervo.

PROCESSO GRILLO JR, LE FEMMINISTE 'SIAMO TUTTE PARTI LESE'

(ANSA) - Una mobilitazione per l'8 marzo con una forte connotazione: esprimere solidarietà nei confronti delle due ragazze che si sono trovate a deporre nel processo a Tempio Pausania dove sono imputati per stupro di gruppo Ciro Grillo e tre suoi amici genovesi, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia.

Le associazioni femministe del nord Sardegna hanno deciso di scendere in piazza a Tempio e di raggiungere in corteo le vicinanze del palazzo di giustizia, dove ieri e oggi si sono svolte altre due udienze del processo, per celebrare la Giornata internazionale della donna. La forza degli slogan sta tutta negli striscioni: "Il sesso senza consenso è stupro", "La vittimizzazione secondaria è violenza".

Poi la dichiarazione condivisa:"Siamo tutte parti lese". Maria Francesca Fantato di Noi donne 2005 spiega:"Siamo ancora costrette ad occuparci della violenza sulle donne, ci è sembrato importante scegliere Tempio per la manifestazione di oggi". Patrizia Desole di Prospettiva Donna sottolinea che la studentessa italo norvegese, presunta vittima della violenza contestata ai quattro imputati, "è diventata l'emblema di tutte le donne che hanno il coraggio di denunciare la violenza patriarcale".

Nel mirino l'eco mediatica del processo, soprattutto quando si è trattato di raccontare il fuoco di fila del contraddittorio tra la studentessa e gli avvocati della difesa. "I processi - spiega Rita Nonnis del Coordinamento 3 Donne di Sardegna - non sempre garantiscono il rispetto e la dignità di chi denuncia, tanto che la Corte Europea più di una volta ha richiamato l'Italia. L'equo processo rappresenta la garanzia istituzionale alla violenza nei confronti delle donne e alla lotta della disuguaglianza di genere".

Per il pool della difesa, tutto si sta svolgendo nel rispetto della presunzione d'innocenza: "Il processo penale è sofferenza per tutti, persone offese e imputati. Non credo che in questa sede sia mai successo nulla che non fosse strettamente necessario all'accertamento dei fatti, con la massima attenzione alle persone", chiarisce l'avvocato Mariano Mameli.

