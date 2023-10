Marco Lignana per “la Repubblica” - Estratti

ALESSANDRO PIANA

Visto dal mare il groviglio avvelenato fra politica e magistratura gode di ottima salute. La settimana non è ancora finita ma intanto: venerdì scorso la polizia arresta l’imprenditore Christian Rosolani e l’architetto Alessandro Cristilli, scoperchiato il verminaio dei festini tutti escort e coca della Genova bene.

Lunedì il primo nome eccellente, benché non iscritto sul registro degli indagati, spunta dalle carte. È il vicepresidente della giunta regionale Alessandro Piana, descritto dall’accusa come il “beneficiario”, in una serata, delle prestazioni di una ragazza. Lui: «Non c’entro, ho le prove, non sono mica un belinone , semmai mi sento Enzo Tortora».

FERRUCCIO SANSA E MARIA VALERIA VALERIO

Nel giro di 24 ore, entrate a gamba tesa del suo partito in maggioranza, la Lega, e del presidente Giovanni Toti: «Macchina del fango», «fake news», «i magistrati dovrebbero proteggere i cittadini, e invece...». Unico a chiedere la dimissioni di Piana il consigliere di opposizione Ferruccio Sansa, giornalista eletto quando lavorava al Fatto Quotidiano , che del tutto isolato (e criticato da alleati e compagni di lista) spara: «Bunga bunga sul Monte Fasce». Intanto Procura e Anm in rigoroso silenzio.

Tre giorni dopo, giovedì, altra valanga di benzina sul fuoco. Con il titolo “Anziana circuita per soldi, conto sequestrato a Sansa”, La Verità svela: c’è un’indagine sulla moglie del consigliere di minoranza, l’avvocata Valeria Valerio, accusata di circonvenzione di incapace su una 94enne morta con un patrimonio di oltre cinque milioni di euro. Di più: il gip lo scorso agosto l’ha interdetta dalla professione fino a febbraio, e il conto cointestato con il marito è sotto sequestro. In ballo, nell’indagine, polizze vita da centinaia di migliaia di euro. Qui l’homo politicus della vicenda non soltanto non è indagato, ma nemmeno è considerato in alcun modo il beneficiario dei presunti raggiri della moglie.

ferruccio sansa 2

Ma la notizia che all’albeggiare già corre nelle chat di centrodestra, e da lì arriva prontamente ai giornalisti locali e non, è musica per le orecchie della maggioranza: «La Lega al contrario di Robespierre-Sansa non mette nessuno alla gogna». Toti: «Noi siamo orgogliosamente diversi. Quindi oggi più che mai diciamo, Sansa non dimetterti! ». Sansa: «Notizia riportata con incredibile tempismo dopo la mia richiesta di dimissioni riguardo all’assessore Alessandro Piana, che non rinnego. Ed è stata mia moglie la prima a denunciare».

Nel frattempo pm sempre in rigoroso silenzio, il procuratore capo Nicola Piacente, si apprende, non intende alimentare polemiche. Certo anche a palazzo di giustizia nessuno è fesso, e non passa inosservata una certa vicinanza temporale fra le due notizie, quella “fresca fresca” su Piana e quella su Valerio, un tantino più risalente.

FESTINI GENOVA ESCORT

«Così è magistratura bipartisan», sogghignano politici di qua e di là, sennonché le due indagini raccontano problemi attuali e fragilità reali.

Per quanto riguarda l’inchiesta su escort e droga, Piana non ha ancora presentato l’annunciata richiesta di farsi sentire dagli inquirenti come persona informata sui fatti. Dopo un incontro informale con il suo legale Maurizio Barabino, in Procura stanno aspettando. Quel che è certo, ancora non c’è stata una discovery totale degli atti di indagine, che potrebbero essere bollenti.

alessandro piana 3 alessandro piana 2 alessandro piana 1

(…)

escort 23 escort 24 escort 19 escort 20 ALESSANDRO PIANA