Mi riferisco alla notizia secondo la quale il duca e la duchessa del Sussex, Harry e Meghan, dopo una cerimonia di premiazione a New York, saliti in taxi con la madre di lei, sarebbero stati inseguiti dai paparazzi. Più precisamente “l’incessante inseguimento, durato più di due ore, ha provocato molteplici collisioni che hanno coinvolto altri conducenti sulla strada, pedoni e due agenti”, ha dichiarato alla stampa un portavoce della coppia reale. Si è parlato poi di “inseguimento in macchina quasi catastrofico” e paparazzi “altamente aggressivi”.

Fin dal primo momento la vicenda mi ha convinta quanto Renzi che smentiva di aver votato La Russa. E in effetti, il sindaco di New York ha affermato che gli sembra difficile credere che un inseguimento in città possa essere durato due ore, il tassista ha raccontato che non c’è stato alcun inseguimento, il dipartimento di polizia di New York ha affermato che “non sono stati segnalati incidenti o feriti”.

Insomma, il portavoce di Harry e Meghan ha fornito una versione dei fatti leggermente enfatizzata, raccontando un semplice ritorno a casa con qualche paparazzo che segue una macchina come la cattura dei killer della maratona di Boston. A questo punto bisognerebbe chiedersi perché un portavoce debba ricorrere al dramma anziché alla cronaca, ma la soluzione, ormai, è fin troppo semplice. Il 7 maggio il mondo ha assistito all’incoronazione di Re Carlo III.

[…] Chiunque abbia seguito Meghan dal matrimonio alla famosa docu-serie sulla sua vita con Harry fino all’intervista con Oprah, ha capito bene che la ferita narcisistica dell’assenza non si sarebbe richiusa facilmente.

Le immagini della cerimonia avevano fatto il giro del mondo […] Il giorno dell’incoronazione avevo scritto in un post su Instagram: “Meghan starà pensando a come riprendersi la scena. Quanto scommettiamo su un imminente colpo di teatro?”.

Non era una frase profetica, era la semplice previsione di chi ha seguito con interesse il graduale disvelamento della sua compulsiva ricerca di attenzioni ottenute costantemente attraverso il metodo più efficace: il vittimismo.

Compreso fin da subito quale sia il trauma mai superato di Harry – la morte della madre Diana – Meghan proietta da sempre su di sé tutte le paure del marito, evoca fantasmi, incarna con un inquietante spirito di emulazione il ruolo della principessa triste, vittima del sistema e della spietatezza della Corona.

A oggi non c’è una mossa di Meghan che non ricalchi le orme di Diana: il ruolo a corte che le va stretto, la depressione post partum, i pensieri suicidi, i familiari di lui che la costringono a scappare, che lasciano lei e il marito senza scorta, lei che come Diana parla di fragilità mentale, lei che come Diana fa beneficenza, lei che chiama la figlia Diana.

Mancava solo un tassello, il più tragico. Ed ecco che, guarda caso, pochi giorni dopo l’incoronazione che l’ha vista esclusa dalla festa, Meghan viene insignita di un premio (Women of Vision Award), la coppia va a cena con Cameron Diaz e Gwyneth Paltrow e, nonostante la sobrietà della serata, nel tornare a casa si ritrovano qualche paparazzo a seguirli.

[…] Ma poi la domanda è: perché se Diana è morta scappando dai paparazzi, i due dovrebbero rischiare di fare la stessa fine mettendo in pericolo la loro vita e quella degli altri scappando da qualche fotografo? Diana stava vivendo una nuova relazione da poco, poteva avere delle buone ragioni per guadagnarsi qualche ritaglio di vita senza lo sguardo morboso dei media. Meghan e Harry sono ormai una coppia sposata da cinque anni, vivono cercando spontaneamente i riflettori, non si comprende da cosa stessero scappando.

Quale grave intrusione nella loro vita sarebbero due foto in macchina o fuori casa?

[…] A me sembra più pericoloso il loro comportamento, se vero, che quello di un qualunque fotografo che si affianchi a un finestrino per scattare due foto. Il punto, però, è che di vero nella ricostruzione della faccenda c’era molto poco.

Forse, di vero, c’è soprattutto un tentativo costante di manipolazione: dell’informazione, attraverso la diffusione di informazioni distorte come queste, e di documentari sulla loro vita che sembrano confezionati dall’ufficio propaganda di Kim Jong-un. E, soprattutto, la manipolazione di un marito che vede sua madre dappertutto, ed è per questo incapace di distinguere la vera fragilità dal vittimismo strategico e ormai stucchevole di chi si approfitta della fragilità altrui per essere incoronata regina dei media tutti i giorni.

