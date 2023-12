29 dic 2023 16:50

“NON C’È NULLA DI CUI ESSERE CONTENTO, MI HANNO DISTRUTTO LA VITA” – L’EX SENATORE DEL PD, STEFANO ESPOSITO, INTERCETTATO PER TRE ANNI 500 VOLTE DA PARLAMENTARE, NON GIOISCE PER LA SENTENZA DELLA CONSULTA CHE HA DICHIARATO ILLEGITTIME QUELLE REGISTRAZIONI DI OLTRE 500 COLLOQUI PRIVATI. E SI TOGLIE QUALCHE SASSOLINO DALLA SCARPA: “DAL PD NESSUNA SOLIDARIETÀ. È ORMAI UN PARTITO GIUSTIZIALISTA. BASTA UN AVVISO DI GARANZIA PER ESSERE FATTI FUORI…”