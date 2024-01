10 gen 2024 16:51

“NON C’E’ NESSUNA INFLUENZA SUINA IN ITALIA” – IL VIROLOGO FABRIZIO PREGLIASCO A “UN GIORNO DA PECORA”: “IL NOME E’ NATO DA UN INCIAMPO GIORNALISTICO” – A VICENZA, NELLO STESSO OSPEDALE, IN CUI SI SONO REGISTRATI DUE MORTI PER INFLUENZA H1N1 SONO SEGNALATI ALTRI 4 PAZIENTI GRAVI - LA PREOCCUPAZIONE DEL PRIMARIO...