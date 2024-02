“NON C’È TEMPO PER L’AMORE” – A “VERISSIMO” MAHMOOD GLISSA SULLA VITA SENTIMENTALE E NON CONFERMA I RUMOR CHE LO VORREBBERO DA UN PAIO D’ANNI AL FIANCO DEL MODELLO NOAH OLIVIERA: “SONO MOLTO FELICE IN QUESTO PERIODO, MA DEVO LAVORARE. HO SOFFERTO PER AMORE. SONO UNO CHE PENSA TANTO, CHE COMPLICA LE COSE ANCHE QUANDO SONO SEMPLICI. MI CREO DEI TORMENTI DA SOLO E…” - VIDEO

Estratto dell'articolo di Simona Marchetti per www.corriere.it

Secondo i rumors sarebbe fidanzato da un paio di anni con il modello Noah Oliviera, col quale era in vacanza l’estate scorsa in Sardegna e che era con lui anche a Sanremo per il festival, ma quando a «Verissimo» il discorso è scivolato sulla sua vita sentimentale, Mahmood ha preferito glissare.

«Sono molto felice in questo periodo — si è limitato ad ammettere —, ma non c’è tempo per l’amore: dobbiamo lavorare, dobbiamo battere il ferro finché è caldo…». Incalzato da Silvia Toffanin, il 31enne cantante ha raccontato di aver vissuto alcune pene d’amore, senza però specificare per chi.

«Ho sofferto per amore, perché anche quando non soffrivo, facevo in modo di soffrire. Perché? Se sono andato in analisi, un motivo ci sarà… Scherzi a parte, sono uno che pensa tanto, che complica le cose anche quando sono semplici. Mi creo dei tormenti da solo. Poi mi chiedo perché lo faccio, ma non so darmi una risposta». […]

