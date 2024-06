20 giu 2024 19:29

“NON SAPEVAMO FOSSE MATTEO MESSINA DENARO” – I PM HANNO INTERROGATO I DUE MEDICI TRAPANESI CHE AVEVANO IN CURA IL BOSS. ENTRAMBI NON HANNO POTUTO NEGARE DI AVERLO VISITATO, MA HANNO DETTO DI CONOSCERNE L’IDENTITÀ: “A NOI SI È PRESENTATO COME ANDREA BONAFEDE” – È GIÀ FINITO A GIUDIZIO PER ASSOCIAZIONE ESTERNA IN ASSOCIAZIONE MAFIOSA ALFONSO TUMBARELLO, IL DOTTORE CHE AVREBBE SCRITTO RICETTE E PRESCRITTO ESAMI AL LATITANTE MALATO DI CANCRO...