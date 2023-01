“NON SAPEVO NULLA” – ILARY NEGA DI ESSERE LA MANINA DIETRO LE RIVELAZIONI SUI CONTI DI TOTTI. RESTA APERTA LA QUESTIONE DELLA GRANDE QUANTITÀ DI DENARO CONTANTE (CENTINAIA DI MIGLIAIA DI EURO) RITIRATO ALLO SPORTELLO DA TOTTI E DAL FRATELLO RICCARDO NEGLI ANNI. PER QUALE MOTIVO IL PUPONE HA BISOGNO DI CONTANTI? TRA LE OPERAZIONI FINANZIARIE ATTENZIONATE DALL'ANTIRICICLAGGIO, ANCHE IL PRESTITO DA 160MILA EURO ALL’AMICO CHE HA APPENA VENDUTO UNA PORSCHE CAYENNE -IL DAGO-SCOOP SUI ROLEX GRIFFATI TOTTI IN VENDITA A MONTECARLO: NON È ANCORA CHIARO CHI ABBIA CEDUTO E PERCHÉ A UN GIOIELLIERE I DUE OROLOGI RIVENDUTI PER CIRCA 30.000 EURO NELL'ESTATE DEL 2020…

Giacomo Amadori per la Verità

totti casinò

A Ilary Blasi alcuni articoli pubblicati dai media dopo lo scoop della Verità sulle segnalazioni dell'Antiriciclaggio sul suo ex compagno Francesco Totti non sono proprio piaciuti. In particolare le indiscrezioni in base alle quali «l'entourage di Totti» sospetterebbe che dietro alla nostra esclusiva e al relativo «nuovo scandalo» ci possa essere «lo zampino» della Blasi.

Che avrebbe rifornito di notizie tanto succose un giornale con cui non ha mai avuto rapporti e che per la prima volta si è occupato delle presunte disavventure extracalcistiche dell'ex capitano della Roma.

TOTTI PARTY POKER

E così l'avvocato milanese Alessandro Simeone, legale della showgirl, ha precisato con le agenzie che «la propria assistita nulla sapeva dei movimenti di denaro da e per l'estero evidenziati nell'inchiesta del quotidiano La Verità e segnalati come sospetti dagli organi competenti. È dunque impossibile che le notizie siano state fatte trapelare dalla signora Blasi, come malignamente ipotizzato nel tentativo maldestro di coinvolgerla in eventi a cui è estranea. D'altra parte, i conti oggetto di segnalazione erano di pertinenza esclusiva del signor Totti e la moglie, con la fiducia che contraddistingue ogni solido rapporto matrimoniale, non ha mai effettuato su di essi alcun tipo di controllo».

TOTTI PARTY POKER

La Blasi è ritornata nelle scorse ore in Italia dopo aver trascorso il Capodanno in Thailandia.

Ieri un quotidiano sportivo si è sostituito all'ufficio stampa del Pupone e ha pubblicato un idilliaco articoletto di risposta alla nostra inchiesta. E ha scelto un titolo furbetto e acchiappa lettori: «Totti e il gioco d'azzardo, ecco la risposta del Capitano dal Messico». Risposta che in realtà non c'è. Ecco il seguito del «comunicato»: «Mentre continuano le indiscrezioni sull'indagine che lo riguarda, Francesco pubblica una foto al tramonto con i tre figli: "L'amore della mia vita"». L'ultima frase è una citazione della canzone di Arisa che fa da sottofondo al post.

i rolex griffati totti venduti a montecarlo 3

Il testo prosegue: «Se la vacanza caraibica gli sia stata, davvero, rovinata, forse lo sa solo lui. Ma Francesco Totti, per il primo vero viaggio con i figli da papà separato, sta cercando comunque di mantenere il sorriso, dall'altra parte del mondo, per i suoi ragazzi. Ma di certo le notizie uscite ieri non gli hanno fatto piacere, per usare un eufemismo, perché hanno rappresentato l'ennesima bufera mediatica nei suoi confronti. Una bufera a cui, per ora, lo storico capitano della Roma non ha replicato ufficialmente: forse lo farà nei prossimi giorni, quando rientrerà in Italia, e intanto valuta il da farsi, anche dal punto di vista legale per tutelare la sua immagine. Nel frattempo, però, Totti sceglie di far parlare immagini e musica».

In attesa delle spiegazioni «ufficiali» di Totti sulle operazioni finanziarie attenzionate dall'Antiriciclaggio, noi abbiamo deciso di portare avanti le nostre ricerche.

ILARY BLASI ROLEX

Da un conto su cui venivano versati gli stipendi dell'ex fuoriclasse, tra il maggio 2017 e il maggio 2018 è stata rilevata come critica l'emissione di cinque assegni bancari per 1,5 milioni di euro, tutti a favore della società che controlla il casinò di Monte Carlo. Sotto osservazione anche due bonifici datati luglio e ottobre 2016 disposti a favore di D.M. per totali 160.000 euro con causali «prestito in amicizia con vincolo di restituzione entro 24 mesi». Soldi che in realtà non sono mai stati ridati al Pupone. Come gli ulteriori 80.000 euro inviati, nel novembre 2021, alla suocera dello stesso D.M.: un trasferimento «disposto da Francesco Totti con causale prestito infruttifero» e segnalato nell'agosto scorso all'Antiriciclaggio poiché i risk manager non conoscevano «i legami tra le parti».

Con noi il beneficiario dei finanziamenti ha negato di averne avuto davvero bisogno, ma ha anche escluso che quei soldi possano essere serviti per effettuare scommesse al posto di Totti attraverso alcune ricevitorie dei Castelli romani specializzate in scommesse sportive, poker e casinò online. Come abbiamo scritto ieri l'ex campione del mondo, essendo iscritto dal 23 marzo 2021 al registro federale degli agenti sportivi, non potrebbe in alcun modo puntare sul calcio e l'amico, lo ribadiamo, ci ha assicurato che questo non è accaduto.

i rolex griffati totti venduti a montecarlo 4

L'amico D.M., che nel 2022 ha incassato circa 87.000 euro di vincite sul proprio conto (20.000 sono arrivati anche su quello del suocero) e che sostiene di poter contare su 10.000 euro di entrate al mese grazie a stipendi e pensioni, lo scorso autunno ha venduto la Porsche cayenne acquistata nuova nell'aprile 2021. L'uomo non ci ha voluto spiegare se il motivo della cessione sia legata alla passione per il gioco, «vizio» che, però, aveva già smentito che avesse causato danni alle sue casse famigliari. L'autosalone sulla Prenestina che è diventato proprietario del bolide e che promette di comprare quattro ruote e motocicli «in contanti» ieri era chiuso.

Ma sul profilo Facebook della società si può ammirare una foto risalente al gennaio del 2021 in cui i presunti titolari si sono fatti immortalare al fianco di uno degli ex calciatori della Roma più legato a Francesco, Vincent Candela. Dietro a loro campeggia proprio una maglia di Totti, il 20 della Nazionale, in versione opera d'arte. Per D.M. si tratta di un salone di amici. Lo stesso che noleggia la Lamborghini urus con cui D.M. è stato visto in giro. L'auto fa bella mostra di sé anche sul sito insieme a Ferrari, Maserati e Porsche.

i rolex griffati totti venduti a montecarlo 5

Resta aperta la questione della grande quantità di denaro contante (centinaia di migliaia di euro) ritirato allo sportello da Totti e dal fratello Riccardo negli anni, prelievi attenzionati dai risk manager della loro banca. Infine non è ancora chiaro chi abbia ceduto e perché a un gioielliere di Monte Carlo, città molto amata dal Pupone per via del casinò, i due Rolex griffati Totti (uno sarebbe un regalo di Natale dell'ex presidente della Roma James Pallotta) rivenduti per circa 30.000 euro nell'estate del 2020.

