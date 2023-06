2 giu 2023 09:15

“NON SI POTEVA TROVARE UN MODO MIGLIORE PER INCITARE UNA COPPIA IN LITE A LITIGARE DI PIÙ” – MATTIA FELTRI SGHIGNAZZA PER LA SENTENZA SULL’AFFIDO CONDIVISO DEI ROLEX DI ILARY BLASI E FRANCESCO TOTTI: “DOVRANNO ACCORDARSI SECONDO MODALITÀ DEL GENERE: UN WEEKEND I ROLEX A TE, UN WEEKEND A ME, A TE PER LE VACANZE DI NATALE, A ME PER LE VACANZE ESTIVE. E L'AUTORE DEL CAPOLAVORO, IL GIUDICE, DI CERTO IGNORANTE NON È, CAROGNA NON SAPREI, MA UN PERFIDO GENIO DI SICURO…”