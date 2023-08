13 ago 2023 17:20

“NON SI PUÒ VIVERE IN QUESTO MODO, PREFERISCO FARLA FINITA” – PAOLO TRIMARCHI, 61ENNE DI AFRAGOLA, PRIMA DI TOGLIERSI LA VITA HA SCRITTO UN LUNGO POST SU FACEBOOK NEL QUALE ACCUSA UN SUO VICINO DI CASA DI AVERLO PORTATO A COMPIERE IL GESTO – TRIMARCHI SOFFRIVA DI DEPRESSIONE E UN CONTENZIOSO LEGALE IN CORSO CON IL VICINO, UNITO A PROBLEMI ECONOMICI, LO HANNO SPINTO A TOGLIERSI LA VITA: “IO NON VOGLIO ANDARE IN CARCERE, PREFERISCO COSÌ... ADDIO”