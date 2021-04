“NON SI SPUTA NEL PIATTO IN CUI SI È MANGIATO” – IL RAM-POLLO EMANUELE FILIBERTO SI IMPROVVISA CAPOPOPOLO DEGLI ANTI-SUSSEX: “TROVO CHE LA LORO SCELTA DI LASCIARE L’INGHILTERRA SIA SANA: AVANTI, FATEVI LA VOSTRA VITA, LAVORATE, CREATE UN MARCHIO. MEGHAN LA NUOVA DIANA? NON LO SARÀ MAI. DIANA ERA STRAORDINARIA E…”

Da "www.oggi.it"

«L’intervista ad Oprah Winfrey l’ho trovata molto sciocca ed è un peccato che Harry e Meghan l’abbiano concessa: non si sputa nel piatto in cui hai mangiato». Così dice Emanuele Filiberto di Savoia su OGGI, in edicola da domani.

«Trovo che la loro scelta di lasciare l’Inghilterra sia sana: avanti, fatevi la vostra vita, lavorate, create un marchio.

Però, ripeto, non sputate nel piatto in cui avete mangiato... Sono poi rattristato per il rapporto che Harry aveva con il fratello William, il padre Carlo e la nonna regina…

Meghan la nuova Diana? Non lo sarà mai. Diana era una persona straordinaria che ho avuto la fortuna di conoscere anche poco prima della sua morte. Ho più di una volta cenato con Diana e Dodi e di lei. Meghan si è giocata male la sua carta».

A OGGI, Emanuele Filiberto parla anche dell’idea di fondare un nuovo partito: «Per il momento di vero non c’è nulla. Realtà Italia è però un’associazione che, favorendo incontri tra grandi imprenditori e non solo, ha come obiettivo quello di trovare soluzioni per l’Italia in sofferenza».

