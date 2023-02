“NON SI TROVANO PEZZI DEL CORPO” – LA TERRIBILE FINE DI ABBY CHOI, MODELLA DI HONG KONG, UCCISA E FATTA A PEZZI: ALCUNE PARTI DEL CORPO SONO STATE TROVATE DENTRO UN FRIGORIFERO, MA NON SONO STATI ANCORA LOCALIZZATI LA TESTA, IL BUSTO E LE MANI – PER L’OMICIDIO SONO STATE ARRESTATE TRE PERSONE: IL PADRE, LA MADRE E IL FRATELLO MAGGIORE DELL’EX MARITO. PARE CHE LA RAGAZZA AVESSE SCONTRI CON LORO PER…

È stata uccisa e poi fatta a pezzi, alcune parti del suo corpo sono state trovate dentro un frigorifero. È la terribile fine toccata alla modella e influencer Abby Choi, a Hong Kong […] Per il suo omicidio la polizia ha arrestato tre persone. Tutte a lei molto vicine: si tratta del padre, della madre e del fratello maggiore dell’ex marito di Choi, con cui c’era uno scontro in atto di natura economica. Dell’uomo si sono perse le tracce.

Alcuni resti della modella sono stati trovati nel frigorifero di una casa in un villaggio, affittata di recente e non arredata, il che fa pensare che fosse stata presa proprio per disfarsi del corpo di Choi. In particolare, sono state trovate le gambe, mentre non sono stati ancora localizzati né la testa, né il busto, né le mani. Nell’abitazione c’erano anche un’affettatrice e una sega elettrica.

