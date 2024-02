13 feb 2024 19:30

“NON SIAMO STATI AVVERTITI DELLA CADUTA DI NOSTRO FIGLIO” – TRAGEDIA IN PROVINCIA DI LECCE DOVE UN 13ENNE IN SEDIA A ROTELLE È MORTO DOPO ESSERE CADUTO ALL’USCITA DI SCUOLA – IL RAGAZZINO ERA ASSISTITO DA UN OPERATORE SOCIO-SANITARIO CHE PARE AVESSE PREFERITO AFFRONTARE POCHI GRADINI PER NON USARE LA RAMPA – DOPO LA CADUTA IL GIOVANE È STATO RICONSEGNATO ALLA FAMIGLIA, CHE SI È ACCORTA CHE QUALCOSA NON ANDAVA: AVEVA DOLORI ALLE GAMBE, CONTINUA A SVENIRE E…