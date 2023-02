24 feb 2023 19:43

“NON SO SE AVRÒ IL CORAGGIO DI TENDERGLI LA MIA MANO QUEL GIORNO LÌ” – COME MARIA DE FILIPPI PENSAVA DI DOVER AFFRONTARE LA MORTE DI MAURIZIO COSTANZO: “NON SO SE NE SARÒ CAPACE. TROPPO DOLORE. NON VOGLIO CHE MI RESTI COME ULTIMO RICORDO L’INTRECCIO DI QUELLE DITA. HO PAURA DELLA MORTE. NON HO MAI SUPERATO IL LUTTO PER MIO PADRE. TAPPO E CHIUDO A CHIAVE IL DOLORE PER ANDARE AVANTI. È IL MIO MODO PER AFFRONTARE IL FUTURO…”