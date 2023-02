22 feb 2023 18:07

“NON SONO CARINA?” – MADONNA ROSICA ANCORA, DOPO ESSERE STATA SPERNACCHIATA PER IL VISO FARCITO DI BOTOX AI GRAMMY, E TORNA SUI SOCIAL PER SFIDARE GLI HATER – PUBBLICANDO UNA FOTO SUPER RITOCCATA, IN SOSTANZA AMMETTE DI ESSERSI FATTA SMALTARE COME UNA VASCA DA BAGNO E LANCIA UNA PROVOCAZIONE: “GUARDATE COME SONO CARINA ORA CHE IL GONFIORE DOVUTO ALL’INTERVENTO CHIRURGICO È DIMINUITO. LOL…” - VIDEO