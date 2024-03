9 mar 2024 19:50

“NON SONO UN EVASORE. E' IN CORSO UNA INDAGINE: SONO NORMALI CONTROLLI CHE VENGONO FATTI” – LUIS SAL PARLA DELLE INDAGINI DELLA GUARDIA DI FINANZA SU DI LUI, GIANLUCA VACCHI E DIVERSI INFLUENCER BOLOGNESI, TRA CUI ALCUNE "CREATOR" DI ONLYFANS, PER PRESUNTE EVASIONE DI 11 MILIONI DI EURO: “HO SEMPRE PAGATO TUTTE LE TASSE. HO DEI PROFESSIONISTI CHE SI OCCUPANO DI DICHIARARE LE COSE, COME SI DEVE, DA ANNI. MI DISPIACE CHE VENGA SCRITTO 'LUIS SAL EVASORE'...SE MI VEDETE PER STRADA, VI PREGO DI NON MENARMI…”