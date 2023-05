20 mag 2023 09:50

“NON SONO MORTA, NON TRATTATEMI COME UN MONUMENTO” - AL SALONE DEL LIBRO DI TORINO MICHELA MURGIA TORNA A PARLARE DELLA SUA MALATTIA: “QUANDO L’ONCOLOGO MI HA DATO LA NOTIZIA DEL TUMORE, SENZA MAI DEFINIRLO COME TALE, ERO SOTTO MORFINA. QUALSIASI COSA MI AVESSE DETTO SAREBBE STATA BELLA. IL MATRIMONIO? CI SPOSIAMO PERCHÉ LO STATO PREVEDE CHE SIA UN CONGIUNTO A PRENDERE LE DECISIONI PER ME QUANDO SARÀ IL MOMENTO. LA MIA PERÒ È UNA FAMIGLIA QUEER, DOVE NON CI SONO RUOLI PREDEFINITI…”