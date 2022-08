“NON SONO ORGOGLIOSA DEL LIFTING” – A 84 ANNI JANE FONDA ENTRA NEL CLUB DELLE PENTITE DEL RITOCCHINO: DOPO ESSERSI FATTA PIALLARE LA FACCIA PER SEMBRARE PIÙ GIOVANE, ORA CI FA IL SERMONE – “HO SMESSO PERCHÉ NON VOGLIO SEMBRARE UN’ALTRA E POI SI PUÒ DIVENTARE DIPENDENTI. VOGLIO CHE I GIOVANI SMETTANO DI AVERE PAURA DI INVECCHIARE. CIÒ CHE CONTA NON È L'ETÀ…”

DAGONEWS

jane fonda 6

Jane Fonda ha ammesso di "non essere orgogliosa" di essersi sottoposta a un lifting e ha escluso di andare di nuovo sotto i ferri perché "non vuole apparire un’altra".

L'attrice a 84 anni entra nel club delle pentite e con “Vogue” ha parlato dei suoi rimpianti per essersi sottoposta all’intervento chirurgico, mettendo in guardia sui rischi di diventare dipendente: «Ho fatto un lifting e ho smesso perché non voglio sembrare un’altra. Non sono orgoglioso di averne uno. Lo ammetto, e poi si può diventare dipendente».

jane fonda

La star di “Grace e Frankie” ha poi parlato del fatto che non bisogna essere spaventati dall’età e che ci sono modi per invecchiare sia in modo positivo che sano: «Voglio che i giovani smettano di avere paura di invecchiare. Ciò che conta non è l'età, non è quel numero cronologico. Ciò che conta è la salute. Ho quasi 85 anni, ma non sembro così vecchia. Quindi bisogna fare in modo che i giovani smettano di avere paura di essere vecchi e aiutare le persone a capire che solo perché hai una certa età non significa che devi rinunciare alla vita».

