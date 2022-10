1 ott 2022 18:30

“NON SONO PRONTO A UCCIDERE PER NESSUN IDEALE” – IL RAPPER RUSSO WALKIE SI È SUICIDATO A 27 ANNI PERCHÉ NON VOLEVA ANDARE A COMBATTERE NELLA GUERRA IN UCRAINA: IL CORPO DEL GIOVANE È STATO TROVATO VICINO A UN EDIFICIO A KRASNODAR, IN RUSSIA - PETUNIN ERA SICURO CHE PRIMA O POI SAREBBE STATO CHIAMATO ALLE ARMI, NONOSTANTE AVESSE RICEVUTO UNA DISPENSA PROVVISORIA DAL SERVIZIO MILITARE PER MOTIVI DI SALUTE. SI STAVA SOTTOPONENDO A CURE NEUROPSICOLOGICHE E… - VIDEO