“NON SONO RIUSCITO A FARLO ALZARE” - JOEL THURM, DIRETTORE DI CASTING A HOLLYWOOD, RACCONTA I SUOI INCONTRI SESSUALI CON ROCK HUDSON E ROBERT REED IN UN BOMBASTICO LIBRO DI MEMORIE: “ROCK ERA STATA LA MIA COTTA DURANTE L’INFANZIA. MI FECE CENNO DI SEGUIRLO IN CAMERA DA LETTO, MA LÌ NON RIUSCII AD AVERE UN’EREZIONE. LUI ERA TROPPO PER ME. CON REED, INVECE, ANDÒ DIVERSAMENTE: ENTRAI NEL SUO CAMERINO E…”

DAGONEWS

thurm sostiene che entrambi gli incontri sono avvenuti per caso

Il direttore di casting Joel Thurm avrebbe avuto incontri sessuali con le icone di Hollywood Rock Hudson e Robert Reed.

Nel suo libro di memorie recentemente pubblicato, "Sex, Drugs & Pilot Season: Confessions of a Casting Director", Thurm spiega di aver partecipato negli anni '70 a una festa in cui la maggior parte dei partecipanti era gay.

Si erano riuniti per vedere uno dei primi film porno gay intitolato "Boys in the Sand". Tra i presenti c'era Hudson, una delle sue cotte d'infanzia.

Il nativo di Brooklyn sostiene che la star di "Giant" ha catturato il suo sguardo e gli ha fatto cenno di seguirlo in camera da letto.

Tuttavia, una volta rimasti soli, Thurm ha raccontato a Page Six di "non riuscire a fare sesso" con Hudson.

nel suo libro thurm racconta i molti anni di lavoro come direttore di casting.

"Ero imbarazzato e mortificato. Farlo alzare era una mia specialità - spiega Thurm, oggi ottantenne - Non potevo farlo perché lui era Rock Hudson! Mi metteva in soggezione. Qualcuno mi ha detto: 'Beh, perché non l'hai semplicemente scopato? Io ho risposto: 'Perché era troppo.. Non potevo fare nulla».

Thurm sostiene che la star di "Pillow Talk", che morì di AIDS nel 1985, non fu turbata dall'incontro sessuale fallito perché "gli era già successo in passato".

Nonostante il piccolo incidente con Hudson, Thurm sostiene di aver avuto un appuntamento di maggior successo con Robert Reed, noto per aver interpretato Mike Brady in "The Brady Bunch".

il direttore del casting joel thurm ricorda nel suo libro un incontro sessuale fallito con rock hudson

All'epoca, Thurm aveva lanciato e stava producendo il film per la TV del 1976 "The Boy in the Plastic Bubble", interpretato da un giovane John Travolta.

Sostiene che Reed era irritato per il fatto di dover fare da secondo a Travolta e particolarmente incattivito dal fatto di doversi far attorcigliare i capelli e poi scioglierli due volte in un solo giorno, un processo laborioso.

Nel tentativo di appianare la situazione, Thurm si sarebbe recato nel camerino di Reed.

"Si sapeva (che era gay)", dice Thurm. "Ma non sono andato lì con l'intenzione di farlo. Sono entrato con l'intenzione di dire: "Ehi, grazie per aver sopportato quello che dobbiamo fare..".

hudson

"E poi, non so, ho iniziato a massaggiargli la schiena. Ho pensato: "È quello che si fa in una situazione del genere". Non avevo intenzione di fare nulla di più. Ma lui sembrava reagire".

Anche Reed morì di AIDS nel 1992, all'età di 59 anni.

thurm ha scritturato barry bostwick e susan sarandon in "the rocky horror picture show" thurm e reed si sono conosciuti durante le riprese di "the boy in the plastic bubble" con john travolta thurm dice che reed era difficile sul set di un film per la tv