“NON SONO STATA SLEALE” – L’EX AMICA DI IVANKA TRUMP CHE HA SVELENATO SU “VANITY FAIR” PROVA UN’ARRAMPICATA SUGLI SPECCHI PER SPIEGARE COME MAI, DOPO ANNI DI SILENZIO, HA DECISO DI SMERDARLA PROPRIO ORA CHE DONALD TRUMP HA PERSO LE ELEZIONI: “LE GIRAVO VIA MAIL LE RICHIESTE DI INTERVISTE DEI GIORNALISTI CON I QUALI HO SEMPRE RIFIUTATO DI PARLARE.SUO PADRE MI IGNORAVA PERCHÉ NON ERO ATTRAENTE…”

DAGONEWS

lysandra ohrstrom ivanka trump

Lysandra Ohrstrom, l’ex amica di Ivanka Trump che la scorsa settimana ha svelenato su di lei su “Vanity Fair”, ha provato un’epocale arrampicata sugli specchi, provando a spiegare come mai per anni, pur facendo la giornalista, non abbia mai parlato della loro amicizia.

Ohrstrom, 38 anni, ha frequentato la Chapin, una scuola privata per sole ragazze nell'Upper East Side, con Ivanka ed era anche una delle sue damigelle d’onore al suo matrimonio nel 2009 con Jared Kushner.

lysandra ohrstrom ivanka trump

In un episodio del podcast “The New Abnormal” di The Daily Beast, ha rivelato cosa l'ha spinta a parlare male dell’amica dopo anni di silenzio. Ohrstrom ha detto che si sono allontanate per divergenze di opinioni durante il periodo universitario, spiegando che il problema non erano le idee conservatrici di Ivanka, ma il suo atteggiamento da snob che la portava a rifiutare di socializzare al di fuori della cerchia dei ricchi.

«Non la chiamerei nemmeno conservatrice - ha detto Ohrstrom - Non ricordo altri casi in cui ha usato parole come “fottuti poveri” se non quando le ho consigliato di leggere il libro “Empire Falls” di Russo, ma il suo desiderio di non voler socializzare con persone al di fuori del tuo segmento socio-economico è stato coerente per tutta la sua vita».

ivanka e donald trump

Ohrstrom si è anche chiesta perché Ivanka non abbia mai sfidato l’atteggiamento del padre: «Durante la nostra amicizia ci sono stati così tanti casi in cui suo padre si comportava in un modo che era così sconsiderato per le altre persone e io pensavo solo: “Se mio padre si comportasse in questo modo direi: ‘Papà, smettila”. Lo avrei detto davanti a tutti e lo avrei sfidato a comportarsi meglio, ma immagino che sia questa la cosa che ci separa».

Ha anche detto che la loro amicizia è stata messa a dura prova dalle loro posizioni opposte sul conflitto israelo-palestinese, che è diventato un problema quando Ivanka iniziò a frequentare Jared Kushner e si convertì all'ebraismo. Ohrstrom, che ha vissuto a Beirut per un periodo di tempo dopo la laurea, ha detto che è diventato un "grosso problema" dopo il matrimonio di Ivanka «perché la mia posizione pro-palestinese non era pubblicamente accettabile».

ivanka trump e jared kushner

«Indosso una collana con il mio nome in arabo che mi sono fatta fare alla fine del mio primo periodo a Beirut e la indosso tutti i giorni e lei faceva solo piccoli commenti. E a un certo punto, verso la fine della nostra amicizia, lei mi guardò e disse: “Come si sente il tuo ragazzo ebreo quando fai sesso e questo lo colpisce in faccia? Quella collana urla solo terrorismo”».

Ohrstrom ha ammesso di aver scelto di tacere per rispetto della vecchia amicizia, rivelando di aver inoltrato a Ivanka le richieste di interviste che le facevano i giornalisti. «Me lo aveva chiesto lei per capire che "le storie si stavano inventando". E io l’ho fatto. Fino a quando suo padre non ha vinto, l'ho fatto perché non pensavo che avrebbe vinto e lei era una mia vecchia amica. Quindi, quando le persone dicono che sono sleale, tenete presente quanto non lo sono stata».

ivanka trump 3

Ohrstrom ha raccontato che l’idea di parlare le è venuta in mente quando ha incontrato un ex compagno di classe che si è detto scioccato dal fatto che nessuno nella loro scuola avesse mai parlato contro Ivanka. «Sono tornata a casa. Mi sono seduta al computer e ho iniziato a scrivere un lungo saggio sul perché suo padre non dovrebbe essere ancora presidente. Ed era molto legato ai miei ricordi di quando sono cresciuto con lui». Ohrstrom ha ricordato di come Trump facesse commenti sul suo peso e di come a malapena ricordasse il suo nome perché non la considerava attraente. Altre ragazze, invece, venivano chiamate con i nomi di modelle famose.

ivanka trump ivanka trump 4 lysandra ohrstrom ivanka trump donald e ivanka trump ivanka trump 2 lysandra ohrstrom christina floyd ivanka trump lysandra ohrstrom con la madre lysandra ohrstrom e ivanka trump