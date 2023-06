“NON SONO STATO IO A COLPIRE WILLY” – GABRIELE BIANCHI, UNO DEI DUE FRATELLI CONDANNATI ALL’ERGASTOLO IN PRIMO GRADO PER L’OMICIDIO DI WILLY MONTEIRO DUARTE, FRIGNA NELL’AULA DELLA CORTE D’ASSISE D’APPELLO: “NON È VERO CHE NON HO MAI PARLATO DEL DOLORE DELLA FAMIGLIA DI WILLY. MI SONO INGINOCCHIATO E HO CHIESTO SCUSA. NON SONO UN PAZZO OMICIDA. SIAMO ANDATI A COLLEFERRO PERCHÉ CHIAMATI E…”

Estratto del'articolo di Aldo Simoni per www.corriere.it

Ha gettato la maschera di ragazzo spavaldo e sbruffone. E’ la prima volta che Gabriele Bianchi, condannato all’ergastolo insieme al fratello Marco per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte (ucciso a pugni e calci la notte del 6 settembre del 2020 a Colleferro) pronuncia frasi di dolore. E lo fa durante una dichiarazione spontanea davanti alla corte d’Assise d’Appello dove si sta svolgendo il processo.

[...] «Non è vero che non ho mai parlato del dolore della famiglia di Willy. Mi sono inginocchiato e ho chiesto scusa. Ma so che non è abbastanza. Sento dentro di me un peso per quello che è successo. Ma io non sono un assassino, non sono un uomo senz’anima. Non ho colpito Willy e so che adesso voi lo accerterete. Io dovrò rispondere solo per ciò che ho fatto e forse anche per essere andato lì».

[...] «Mi hanno dato l’ergastolo perché dicono che ho colpito Willy ma non è vero. Non sono un pazzo omicida. Siamo andati a Colleferro perché chiamati ed è stato un errore». La famiglia di Willy però insiste: «Niente sconti, deve restare la condanna all’ergastolo. Nessuno ci ha mai contattato e ci ha chiesto scusa».

