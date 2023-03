“NON SONO STATO IO A ORDINARE L’OMICIDIO DI GIUSEPPE DI MATTEO” – MATTEO MESSINA DENARO AMMETTE IL SEQUESTRO DEL BAMBINO DI 12 ANNI, FIGLIO DI UN COLLABORATORE DI GIUSTIZIA SCIOLTO NELL’ACIDO, MA NON L’ORRORE DI AVER DECISO L'ASSASSINIO - L’EX LATITANTE SCARICA LA RESPONSABILITÀ SU GIOVANNI BRUSCA, DA POCO IN LIBERTÀ DOPO 25 ANNI DI CARCERE – L’ULTIMO MISTERO: GLI INVESTIGATORI TROVANO LE CHIAVI DI UN NUOVO COVO...

1. MESSINA DENARO SI TIRA FUORI DALL'OMICIDIO DEL PICCOLO GIUSEPPE DI MATTEO

Estratto dell'articolo di www.gds.it

Ha ammesso il sequestro ma non l'orrore di avere deciso la soppressione del piccolo Giuseppe Di Matteo, strangolato e sciolto nell’acido per vendetta nei confronti del padre collaboratore di giustizia. Il quadro non cambia ma, ridimensionando il suo ruolo, Matteo Messina Denaro ha cercato di mostrare il lato umano del più odioso dei crimini che gli vengono attribuiti.

Se non lui allora chi ordinò quell'atroce delitto? Davanti al gip Alfredo Montalto, che lo interrogava, il boss ha scaricato tutto su Giovanni Brusca, da poco liberato dopo 25 anni di carcere. Fu lui, ha detto, a dare quell'ordine ripugnante.

La storia di Giuseppe Di Matteo è passata attraverso un calvario durato più di due anni. Venne rapito […]

La prima masseria nella quale fu portato, incappucciato e chiuso nel bagagliaio di un’auto, si trovava a Campobello di Mazara, il paese dell’ultimo covo di Messina Denaro. […] un calvario durato oltre due anni. Si concluse in un casolare-bunker nelle campagne di San Giuseppe Jato l’11 gennaio 1996, quando Brusca ordinò di farla finita.

Di Giuseppe Di Matteo non è rimasta neppure una traccia […] L’interrogatorio del boss non ha sciolto per ora nessun altro nodo dell’inchiesta seguita all’arresto, soprattutto il ruolo dei presunti fiancheggiatori […] Emanuele Bonafede e Lorena Lanceri

[…] I carabinieri hanno trovato un quadro a casa loro, a Campobello di Mazara. Un regalo di Messina Denaro. Dietro il quadro c’è una dedica alla Lanceri. «A Lorena, una donna ma soprattutto un’amica mia», scrive Matteo Messina Denaro, che sarebbe stato legato sentimentalmente alla donna.

La stessa Lorena Lanceri parla del quadro in una lettera a un’amica. E in un «pizzino» trovato a casa di Rosalia Messina Denaro, sorella di Matteo, assieme ad altre spese sostenute dal boss durante la latitanza si legge la somma di 500 euro accanto alla voce «quadro». […]

2. MESSINA DENARO, ULTIMO MISTERO: “CHIAVI DI UNA CASA CLANDESTINA”

Estratto dell'articolo di Riccardo Lo Verso per www.livesicilia.it

In un pizzino indirizzato alla sorella Rosalia, nome in codice “fragolone” – datato 15 marzo 2022 – Matteo Messina Denaro forniva indicazioni precise. Bisognava dare a “Condor altri 4. Quindi W. restano 125”. Parlava di soldi e del fondocassa.

A “Condor”, però, doveva essere consegnato anche un portachiavi: “Ti allego un disegno di un portachiavi, dallo pure a Condor”. Dovrebbe trattarsi, così scrivono gli investigatori, “verosimilmente delle chiavi d’ingresso di una abitazione clandestina”.

Dunque potrebbe esserci un altro immobile, ancora più riservato, dove il latitante avrebbe nascosto importanti documenti. […]

