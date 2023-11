“NON È STATO UN FEMMINICIDIO, È STATA UNA LITE TRA RAGAZZI” – LE ASSURDE DICHIARAZIONI DEL PADRE DI DIMITRI FRICANO, USCITO DAL CARCERE PERCHÉ OBESO DOPO AVER UCCISO LA FIDANZATA CON 57 COLTELLATE: “IN UNA TRAGEDIA C'È CHI FINISCE BENE E CHI FINISCE MALE. QUANDO UNO ESCE DI TESTA C’È POCO DA FARE” – LA RABBIA DEL PAPÀ DI ERIKA PRETI: “È VERGOGNOSO CHE UN ASSASSINO, CONDANNATO A 30 ANNI, POSSA ANDARE A CASA PERCHÉ OBESO. NON POSSO PENSARE ORA DI POTERLO INCONTRARE PER STRADA…”

«Avrei voluto morire io al posto di Erika. Io non vivo più da quel giorno. Quel giorno sono uscito di testa. Vivevo per lei. Vivo su una sedia a rotelle, posso morire in ogni momento, sono un rischio vita continuamente». Sono le parole di Dimitri Fricano, che nel giugno 2017 ha ucciso con 57 coltellate la fidanzata Erika Preti, 28 anni, a San Teodoro (Sassari), durante un litigio prima di una gita in barca. Condannato a 30 annidi carcere, nei giorni scorsi ha ottenuto gli arresti domiciliari per le condizioni di salute, una grave forma di obesità.

Fricano ha parlato con l'inviata Mediaset per «Pomeriggio 5» mentre entrava in casa con il padre in un paese in provincia di Biella. Le sue dichiarazioni sono state ascoltate in diretta dai genitori di Erika, che vivono nello stesso paese. «È vergognoso - ha detto Fabrizio Preti - che un assassino, condannato a 30 anni, possa andare a casa perché obeso.

Non posso pensare ora di poterlo incontrare per strada o dal medico. Quell'uomo deve tornare in carcere, quello è il suo unico posto». L'inviata di Mediaset ha intervistato anche il padre di Dimitri: «È stata una tragedia - ha detto - e in una tragedia c'è chi finisce bene e chi finisce male. Mio figlio stesso ha detto che avrebbe voluto morire lui al posto di Erica. Era uscito di testa e quando uno esce di testa c'è poco da fare. Non è stato un femminicidio, è stata una lite tra ragazzi».

