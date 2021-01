“NON TORNEREMO ASSIEME” – KATIA RICCIARELLI A “OGGI” PARLA DEL RIAVVICINAMENTO CON L’EX MARITO PIPPO BAUDO DOPO ANNI DI SILENZIO: “TRA DI NOI ERA CALATO IL GELO. FINO ALL’INCONTRO DI UN ANNO E MEZZO FA. CI SIAMO COMPORTATI COME DUE VECCHI AMICI CHE SI VOGLIONO E SI VORRANNO BENE PER SEMPRE. DA QUEL GIORNO È CAMBIATO TUTTO” – “SONO MANCATI I FIGLI, È VERO. QUANDO STAVO CON PIPPO, HO AVUTO UN ABORTO. POI CI ABBIAMO PROVATO…”

In una intervista a OGGI, in edicola da domani, in occasione dei suoi 75 anni Katia Ricciarelli parla anche del grande amore della sua vita, oltre a José Carreras, l’ex marito Pippo Baudo: «Tra di noi era calato il gelo. Il che mi addolorava. Fino all’incontro di un anno e mezzo fa. Eravamo ospiti all’Arena di Verona. Ci siamo salutati…

Ci siamo comportati come due vecchi amici che si vogliono e si vorranno bene per sempre. Da quel giorno è cambiato tutto. Con Pippo sono in contatto costante. Ora me lo chieda pure!». Che cosa? «Vabbé, glielo dico lo stesso. Non torneremo assieme».

La Ricciarelli dice che oggi quello che desidera di più è vaccinarsi mentre non ha sogni né rimpianti: «Sono mancati i figli, è vero. Quando stavo con Pippo, ho avuto un aborto. Poi ci abbiamo provato… Meglio così. Forse non sarei diventata una brava mamma. In compenso sono stata un’eccellente Katia Ricciarelli».

