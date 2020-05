“NON È VERO CHE LUCA INCONTRÒ GLI SPACCIATORI” – LA FAMIGLIA DEL RAGAZZO UCCISO A ROMA NELLA RAPINA NATA DURANTE UNA COMPRAVENDITA DI MARIJUANA PROVA A CANCELLARE LE OMBRE: “LUCA PROTEGGEVA LA FIDANZATA ANASTASIYA. E PER TROPPO AMORE CI HA RIMESSO LA VITA” – IL MEDIATORE PRESENTE ANCHE LUI AL PUB LA SERA DEL DELITTO: “IO VOLEVO FA' UN LAVORO PULITO E SEMPLICE...”

Fulvio Fiano per il Corriere della Sera - Roma

luca sacchi anastasiya

«Non è vero che Luca incontrò gli spacciatori». Così la famiglia Sacchi, tramite gli avvocati Armida Decina e Paolo Salice prova a cancellare le ombre sul personal trainer, ucciso lo scorso ottobre nella rapina nata durante un acquisto di marijuana. Secondo l' ultima informativa dei carabinieri sul telefono della vittima, il 24enne si recò a Casal Monastero cinque giorni prima del delitto.

È lo stesso quartiere da dove provengono i suoi due killer (Paolo Pirino e Valerio Del Grosso) i cui telefoni agganciano le stesse celle di quello di Luca agli stessi orari: «L' incontro è verosimilmente avvenuto», annotano gli investigatori nell' atto depositato al processo dal pm Nadia Plastina. Non è così per i genitori di Luca, il papà Alfonso e la mamma Tina: «Non risulta assolutamente che Luca conoscesse i suoi killer e non vi è mai stato alcun contatto telefonico. In quella zona vi sono scuole di arti marziali e Luca era solito proporsi in queste strutture». La famiglia inoltre accredita la tesi che Luca cercasse di proteggere la sua fidanzata, Anastasiya Kylemnyk, lei sì coinvolta nello spaccio: «Luca - prosegue la nota dei Sacchi - per troppo amore, sembra quasi giungere ad un compromesso, chiedendole di non strafare e di non fare niente senza di lui. E ci ha rimesso la vita».

il papà di luca sacchi funerali

I fatti dicono che la sera del 22 ottobre, alla vigilia del suo omicidio, Luca Sacchi chiese a Giovanni Princi un incontro per parlare «Tutti e quattro».

La frase può essere un riferimento alle rispettive fidanzate, visto il progetto di andare a vivere assieme, o al piano per comprare 15 chili di marijuana per 70mila euro, del quale il ragazzo, ormai è chiaro, era a conoscenza: «Lui (Princi, ndr) è uno spacciatore di discreto livello - dice ad Anastasiya -. Lavorarci sì, ma viverci assieme no».

anastasiya kylemnyk. luca sacchi

E già il 31 ottobre Princi manda ai suoi clienti il nuovo numero. È un telefono intestato a un bengalese: «Ho studiato parecchio i cellulari in questi annetti, ho capito come funzionano le cose, dove tappare e dove lasciare aperto», si vanta. E un mese dopo il delitto è già di nuovo su piazza a spacciare, come emerge dalla chat su Signal con Valerio Rispoli, uno dei mediatori dei pusher, presente anche lui al Cabot pub il giorno dell' omicidio: «Non so proprio come comportamme - gli dice Rispoli in un vocale la sera dopo - , io volevo fa' un lavoro pulito e semplice... Non me la posso portà dietro per sempre 'sta cosa».

luca sacchi anastasia anastasiya kylemnyk luca sacchi anastasiya luca sacchi festeggiato da anastasiya il papà di luca sacchi anastasiya kylemnyk FOTOSEQUENZA OMICIDIO LUCA SACCHI 2 anastasiya kylemnyk anastasiya kylemnyk FOTOSEQUENZA OMICIDIO LUCA SACCHI 3 luca sacchi luca sacchi copia omicidio luca sacchi pub appio latino LUCA SACCHI E LA FIDANZATA paolo pirino su facebook FOTOSEQUENZA OMICIDIO LUCA SACCHI paolo pirino valerio del grosso anastasiya kylemnyk FOTOSEQUENZA OMICIDIO LUCA SACCHI 1 luca sacchi anastasiya munoz