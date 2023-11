“NON VOGLIAMO VEDERE ATTACCHI SUGLI OSPEDALI” – GLI STATI UNITI STRIGLIANO NETANYAHU PER L’OPERAZIONE AD AL SHIFA, E ISRAELE SUBITO RINCULA: L’ESERCITO SI È RITIRATO DALL’OSPEDALE DI GAZA – L’AVVERTIMENTO DEL PORTAVOCE DELLA CASA BIANCA, JOHN KIRBY: “NON ABBIAMO DATO NESSUN VIA LIBERA, È UN OSPEDALE LEGITTIMO IN FUNZIONE E VOGLIAMO CHE I PAZIENTI SIANO PROTETTI. MA QUELLO CHE HAMAS STA FACENDO, METTERE LÌ UN QUARTIER GENERALE, È UNA VIOLAZIONE DELLA LEGGE DI GUERRA…”

benjamin netanyahu

MO: CASA BIANCA, NESSUN VIA LIBERA USA A OPERAZIONE IN OSPEDALE AL SHIFA

(Adnkronos) - Gli Stati Uniti non hanno dato nessun via libera preventivo ad Israele per l'operazione militare nell'ospedale al Shifa. Lo ha detto il portavoce del Consiglio nazionale di sicurezza degli Stati Uniti, John Kirby, rispondendo ad una domanda dei giornalisti. Kirby ha spiegato che Washington non si aspetta di essere informato in anticipo delle operazioni militari israeliane a Gaza.

OSPEDALE AL SHIFA GAZA

Al Shifa "è un ospedale legittimo in funzione... vogliamo che i suoi pazienti siano protetti il più possibile", ha proseguito il portavoce. Allo stesso tempo, ha sottolineato, "quello che Hamas sta facendo.. è una violazione della legge di guerra mettere un quartier generale in un ospedale".

MO: MEDIA, ESERCITO ISRAELIANO SI È RITIRATO DA OSPEDALE AL-SHIFA

(Adnkronos) - L'esercito israeliano si sarebbe ritirato dall'ospedale al-Shifa, il più grande della Striscia di Gaza, ed i soldati si sarebbero schierati intorno all'edificio dopo aver arrestato un certo numero di persone. Lo riporta Sky News Arabia, precisando che al momento non ci sarebbe nulla che confermi la scoperta di equipaggiamento militare all'interno dell'ospedale.

netanyahu biden

USA, 'GLI OSPEDALI VANNO PROTETTI, BASTA VITTIME HAMAS-ISRAELE'

(ANSA) - "Non vogliamo vedere attacchi dal cielo sugli ospedali, non vogliamo vedere pazienti e staff medico vittime di scontri a fuoco tra Hamas e le forze di Israele": lo ha detto in un briefing telefonico il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale Usa John Kirby, ribandendo che "gli ospedali devono essere protetti"

OSPEDALE AL SHIFA A GAZA JOE BIDEN SI FA IL SEGNO DELLA CROCE DAVANTI A NETANYAHU OSPEDALE AL SHIFA DI GAZA