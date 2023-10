1. SHANIE LOUK, CHI È LA 22ENNE TEDESCA RAPITA DURANTE UN RAVE E TORTURATA DALLE MILIZIE DI HAMAS: SI TEME SIA STATA UCCISA

Estratto dell’articolo di www.lastampa.it

nicole shanie louk 1

Si teme che possa essere morta la ventiduenne Nicole Shanie Louk, rapita da Hamas ieri mattina e ripresa in un video terribile, poi diffuso via social dalle milizie di Hamas. Il corpo seminudo e con le gambe spezzate in un impossibile disegno a X di una donna a pancia giù in un veicolo militare. E poi il viso sfigurato, segnato dal sangue, esposto agli sputi mentre si alzano al cielo le urla di «Allah è grande».

Armi e braccia alzate. Il video pubblicato sui social è solo una delle immagini che documentano l’orrore dell'attacco sferrato in Israele dall'ala militare del gruppo palestinese di Hamas. E c’è anche lei, Shanie Louk. Intervistata dal sito dello Spiegel, Ricarda Louk, la madre della ragazza, dice che non smette di sperare e che nel video diffuso sui social dai miliziani si capiva che era ''priva di sensi''.

[...]

nicole shanie louk 3

La madre è di cittadinanza tedesca, trent'anni fa ha lasciato Ravensburg per trasferirsi in Israele, di famiglia cattolica si è convertita alla religione ebraica. Il marito, padre della ragazza, Shani Louk, è israeliano.

[...] Ieri mattina, appena saputo dell'attacco missilistico di Hamas, aveva chiamato la ventiduenne, che vive a Tel Aviv e in quel momento partecipava ad un festival musicale. «Le ho detto di mettersi al sicuro - racconta -. Mia figlia ha partecipato al Festival con amici dal Messico, lei ha amici da tutto il mondo, ama viaggiare [...] non voglio pensare che le sia accaduto qualcosa di grave». Da ieri mattina la famiglia di Nicole, che ha tre fratelli, non ha avuto più notizie dalla giovane, è stata invece contattata dalla banca: la carta di credito di Nicole Shani Louk è stata utilizzata a Gaza.

2. DA BERLINO A NEW YORK, ESTREMISTI PRO-HAMAS FESTEGGIANO L’ATTACCO A ISRAELE

festeggiamenti per gli attacchi di hamas in israele

Estratto dell’articolo di Anna Lombardi per www.repubblica.it

Dopo il violento attacco a sorpresa di Hamas contro Israele, festeggiamenti e manifestazioni di sostegno si sono tenute in diverse città della regione, da Teheran, Iran, a Beirut, Libano: e anche ad Istanbul, Turchia, dove centinaia di persone hanno chiesto di “mandare soldati turchi a proteggere Gaza”.

Ma scene di esultanza sono state segnalate anche nel quartiere di Acton, Londra, dove ieri sera una dozzina di persone sono scese in strada suonando i clacson e sventolando la bandiera palestinese, [...] pure a Berlino alcune decine di persone vestite di nero hanno intonato slogan pro-Hamas.

nicole shanie louk 2

Mentre un video pubblicato su TikTok mostra invece l’esultanza di un gruppo di uomini rinchiusi in un campo migranti sull’isola di Samos, in Grecia – molti dei quali provenienti da Siria ed Iraq – mentre intonano “Allah Akbar” – “Dio è grande” e fanno il segno di vittoria.

[...] a Toronto manifestanti hanno celebrato gli attacchi gridando di “Palestina libera”. Ma è soprattutto in America che gruppi studenteschi filo-palestinesi e attivisti musulmani hanno lodato pubblicamente l’offensiva, condannando lo stato ebraico. A New York un gruppo di manifestanti ha marciato attraverso la stazione dei treni di Grand Central portando cartelli con la scritta: “La resistenza è giustificata”.

nicole shanie louk 4

Mentre slogan di giubilo inneggianti alla “eroica resistenza palestinese” sono apparsi in numerose università americane. [...] sit in e marce anti-israeliane sono annunciate in altre 20 città fra Stati Uniti e Canada. A essere presidiati saranno i consolati israeliani di San Francisco e Atlanta.

miliziani di hamas 1 miliziani di hamas 2

[...]