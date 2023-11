“NON VOLEVO SI SAPESSE CHE MIO PADRE È SENATORE” – LA NEO MISS ITALIA FRANCESCA BERGESIO, 19 ANNI, RISPEDISCE AL MITTENTE LE ACCUSE DI CHI PENSA ABBIA VINTO SOLO PERCHÉ È UNA “FIGLIA DI”: “POLEMICA STERILE. MI HANNO PRESO IN GIRO PER LA MIA ALTEZZA, MI CHIAMAVANO 'CAVALLONA'. ORA CHI MI HA BULLIZZATO MI FAREBBE UN SORRISO, MA LI FACCIO MARCIRE NEL LORO PICCOLO MONDO” – IL SENATORE LEGHISTA: “NON CREDO CHE IL MIO RUOLO POSSA AVERE AVUTO CHISSÀ QUALE INFLUENZA…”

Estratto dell’articolo di Maria Corbi per “la Stampa”

giorgio bergesio e la figlia francesca 3

Francesca, 19 anni, di Cervere, provincia di Cuneo, è stanca ma felice, come tutte le reginette della storia di miss Italia, dal 1939 quando la più bella era Isabella Vernay, anche lei piemontese. Se prima voleva fare il medico, iscritta all'Università romana Unicamillus, adesso chissà. «Farò attenzione alle porte che mi si apriranno, poi deciderò», dice con la sicurezza e la sintassi di chi è nata bene, ha fatto le scuole giuste, ed ha avuto in dote anche la bellezza. Figlia di un senatore della Repubblica, leghista, ha una sorella più piccola altrettanto bella e una mamma che vorrebbe per lei un futuro da giornalista. Se miss Italia è sempre stata Cenerentola con Francesca è un'altra favola.

francesca bergesio 7

Sei consapevole del tuo privilegio di nascita?

«Assolutamente si. Ho una famiglia alle spalle che mi ha supportato. Sono fortunata ma devo avere anche io l'opportunità di mettermi in gioco».

A miss Italia ci sono tante ragazze che arrivano da contesti differenti, di tutte le regioni. Ci sono stati problemi, invidie?

«All'inizio no, il percorso è stato molto bello. Ognuna di noi si è raccontata. Quando ho vinto ho sentito cose che non mi sono piaciute».

francesca bergesio 5

Che eri raccomandata?

«Appunto. Ma non è vero. La sera stavo per crollare, ma sono fiera di aver continuato a sorridere. Non giustifico ma posso comprenderle. Alla fine abbiamo tutte lo stesso sogno. Per questo non volevo che si sapesse che mio padre era un senatore. E comunque nella vita anche io ho dovuto superare difficoltà».

Quali?

«La più grande si è poi trasformata in una risorsa. Quando a 14 anni, appena finite le medie i miei hanno deciso di mandarmi a studiare in convitto a Torino. Ero abituata al mio paesino, alla natura a una vita semplice, alla mia cameretta. E mi sono trovata sola. Ricordo quel primo giorno le parole del custode che mi ha detto: "qui si piange due volte, quando si entra e quando si esce". Ed è stato così. Anni di studio, di solitudine anche, ma una grande esperienza che mi ha resa autonoma e più forte».

francesca bergesio 4

In famiglia si parla di politica?

«Mi tengo aggiornata. Con papà ci vediamo poco ma parliamo molto, mi spiega sempre le diverse posizioni su un fatto senza cercare di impormi la sua opinione. Capita che la pensiamo diversamente, c'è dibattito, ma sereno. Io ho le mie idee ma non dipendono da un partito politico, non sono ideologica».

francesca bergesio 3

Leggi i giornali?

«Abbiamo un gruppo di famiglia su WhatsApp che si chiama "rassegna stampa", dove papà ogni mattina ci manda i pdf dei giornali».

«Molestie fisiche no, però ho subito tanta pressione, tanti commenti, anche cattivi sul mio corpo. Anche il bullismo è una molestia. Da ragazzina per la mia altezza mi sentivo diversa e c'erano quei commenti cattivi: "cavallona", "bislunga" che mi facevano soffrire. Per fortuna grazie al supporto di mamma sono riuscita a trasformare la fragilità in un punto di forza e adesso mi sento bene con il mio corpo. Non è stato facile. Probabilmente oggi chi mi ha bullizzato mi farebbe un sorriso, ma li faccio marcire nel loro piccolo mondo». Hai capito che caratterino la miss!

giorgio maria bergesio 1

2. IL SENATORE-PAPÀ DI MISS ITALIA: HA VINTO DA SOLA SENZA MOLLARE

Estratto dell’articolo di Simona Lorenzetti per il "Corriere della Sera"

Senatore Giorgio Maria Bergesio, […] Sui social molti scrivono che Francesca ha vinto perché è figlia di un senatore leghista.

«È una polemica sterile. Non credo che il mio ruolo possa avere avuto chissà quale influenza. Ha vinto perché se lo è meritato e ha scommesso su sé stessa. Lei non è interessata alla politica».

giorgio bergesio e la figlia francesca 2

Ha portato sul palco la violenza sulle donne, una scelta impegnativa.

«Ha sempre dimostrato una grande sensibilità sul tema, non mi ha stupito la sua decisione. È una ragazza riservata e con grandi capacità di ascolto».

giorgio bergesio e la figlia francesca 1

Sua figlia si è scritta a Medicina, ma le piacerebbe diventare un’attrice: lei cosa vorrebbe?

«Non sta a me decidere. Deve essere libera di inseguire i propri obiettivi e valorizzare le sue aspirazioni. L’importante è che lei, come tutti i giovani talentuosi, si assuma la responsabilità di costruire il proprio futuro. Credo continuerà il percorso universitario, ma non significa che debba rinunciare alla recitazione. Il concorso è stato un passaggio importante, magari si apre una prospettiva che prima non immaginava».

