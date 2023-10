“NON VOLEVO UCCIDERLA. MI DISPIACE” – A MILANO, IL 46ENNE DOMENICO LIVRIERI HA CONFESSATO L’OMICIDIO DELLA VICINA DI CASA, MARTA DI NARDO – IL CORPO DELLA 60ENNE, SCOMPARSA DA CASA DUE SETTIMANE FA, È STATO TROVATO IERI NELL'ABITAZIONE DELL'UOMO, TAGLIATO IN DUE E NASCOSTO SU UN SOPPALCO – IL KILLER HA DETTO DI AVER UCCISO LA DONNA CON UNA COLTELLATA AL COLLO PER IMPOSSESSARSI DEL SUO BANCOMAT…

1. UCCIDE LA VICINA E CONFESSA, 'NON VOLEVO, MI DISPIACE'

(ANSA) - "Non volevo, sono dispiaciuto". Così ha detto, in sostanza, Domenico Livrieri, 46 anni, fermato nella notte a Milano per l'omicidio della vicina di casa Marta Di Nardo, la 60enne che era scomparsa dalla sua abitazione due settimane fa. Il cadavere della donna è stato trovato ieri nell'abitazione dell'uomo in via Pietro Da Cortona, tagliato in due e nascosto su un soppalco.

Livrieri ha ammesso di averla uccisa colpendola con un fendente al collo e di avere fatto a pezzi il corpo con un coltello da cucina per poi avvolgerlo in una coperta e nasconderlo nel proprio appartamento. Ha affermato anche di avere fatto tutto da solo.

2. UCCIDE LA VICINA, 'L'HO FATTO PER PRENDERE IL SUO BANCOMAT'

(ANSA) - L'avrebbe uccisa per impossessarsi del suo bancomat. E' quanto Domenico Livrieri, 46 anni, ha detto ai carabinieri che la notte scorsa lo hanno fermato per l'omicidio di una vicina di casa, Marta Di Nardo, 60 anni, che era scomparsa da due settimane dalla sua abitazione di Milano e il cui corpo è stato scoperto ieri nell'appartamento dell'uomo. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti eseguiti dai carabinieri e dal pm di Milano Leonardo Lesti, nei giorni successivi all'omicidio, che sarebbe avvenuto tra il 4 e il 5 ottobre scorsi, Livrieri sarebbe più volte entrato nell'abitazione della donna.

Gli inquirenti non escludono che lo abbia fatto proprio per sfuggire al forte odore che si sentiva in casa sua per la presenza del cadavere. L'uomo è in cura a un Cps. All'interno della sua abitazione, il luminol ha rivelato diverse tracce di sangue, in particolare nella camera da letto.

