“LA NOSTRA AMICIZIA? È UNA COSA QUASI MISTICA...” – ASIA ARGENTO CELEBRA I 40 ANNI DI AMICIZIA CON ANGELICA DI MAJO, LA PERSONA CHE LE STA ACCANTO SIN DALLA PRIMA ELEMENTARE: “CI SIAMO RINCONTRATE NELLA VITA PERCHÉ CI CONOSCIAMO DA ALTRI SPAZI, DOVEVAMO CAPIRE QUALCOSA - UN PO' MI HA SALVATA DAI PROBLEMI CHE AVEVO IN FAMIGLIA. SUGLI UOMINI AVEVAMO GUSTI DIVERSI E SE CI SFOGAVAMO DI QUESTO O DI QUELLO POI…”

Elvira Serra per il "Corriere della Sera"

Quando vi siete conosciute?

asia argento e angelica di majo 1

«In prima elementare».

E quando siete diventate migliori amiche?

«Verso la seconda o la terza. A una festa di compleanno alla quale abbiamo giocato e mi sono trovata bene».

Un'immagine di allora.

«Ogni mattina andavamo a scuola insieme, a piedi da sole. Ci davamo appuntamento dal giornalaio. A quei tempi non era strano che due bambine si muovessero in autonomia, anche con la bici».

Che amica era?

«L'unica che avevo. È stata la figura più positiva della mia infanzia, un po' mi ha salvata dai problemi che avevo in famiglia. È stata molto paziente, io ero possessiva, ogni tanto mi arrabbiavo e le dicevo che non le avrei rivolto più la parola fino a Natale... Ovviamente non resistevo».

asia argento e angelica di majo 4

Chi ha visto Incompresa e letto Anatomia di un cuore selvaggio, il film e l'autobiografia nei quali Asia Argento si mette a nudo, Angelica (Di Majo) la conosce già. Compare in entrambi. Il loro sodalizio dura da quarant' anni. Per festeggiarlo, a maggio sono andate insieme alle Maldive, con Anna Lou e Nicola, i figli di Asia nati da Morgan e Michele Civetta. Asia non lo dirà, sarà Angelica ad ammettere che quel viaggio è stato un regalo dell'amica. Uno dei tanti.

La descrive così: «Intanto per me non è Asia, noi siamo Ist e Ist da sempre, credo di averla chiamata per nome solo quando ero arrabbiata... È un'amica leale, dice sempre la verità, è libera e spontanea. Al suo successo sono abituata fin da piccola, ma i miei ricordi con lei sono di un'amica normale: i cornetti a colazione, magari dopo esserci travestite con quei grandi cappelli della mamma, oppure le corse in bici, il concerto di Madonna a 12 anni, l'ultimo due anni fa a Parigi, prima che scoppiasse la pandemia».

asia argento con in figli alle maldive

Asia, com'è andata alle Maldive?

«Con Angelica non facevamo una vacanza insieme da cent'anni. Avevo appena finito di girare The Dormant di Jérome Dassier, eravamo libere entrambe e ci siamo dette: perché non partiamo? Sarà il nostro regalo per 40 anni di amicizia. La sera, quando i miei figli andavano nel loro bungalow, i nostri silenzi sono stati la cosa più bella. Quando conosci una persona da così tanto tempo sai già tutto, ma lei ha una memoria perfetta che io non ho. E così si parte con: "Ma lo senti ancora Nicholas?", "No, ci ho litigato". È la depositaria delle nostre memorie».

Lei non ha sempre vissuto in Italia e ha avuto due figli, a differenza di Angelica. Vi siete mai allontanate davvero?

asia argento e angelica di majo 2

«No, abbiamo mantenuto un filo invisibile. Io ho pochi amici, sono tutte persone che conoscevo da prima di diventare "famosa", termine che uso con fastidio, e di costruirmi inevitabili corazze».

Che infanzia ricorda, con Angelica?

«Ricordo una grande libertà: di prendere l'autobus, correre in bici, fare gli spettacoli con i pattini a rotelle, che poi erano rincorse sul marciapiede battendoci il cinque. Era tutto un gioco e noi eravamo delle gatte randagie».

Passioni musicali?

«Ascoltavamo Madonna in maniera compulsiva, costringevamo i nostri genitori a portarci ai concerti e ai tempi di True Blue guardavamo il video tutto il giorno per imparare i balletti».

Cosa le piace di Angelica?

asia argento e angelica di majo 3

«Il senso dell'umorismo, la tenacia, la generosità, e non parlo di denaro, ma di sentimenti, di presenza. Mi piace il fatto che sia una persona su cui poter contare e mi piacciono i suoi silenzi pieni di significato».

Avete mai litigato?

«Non ci siamo parlate dei periodi, ma non ricordo nemmeno il motivo».

Mai contese lo stesso fidanzato?

«No, avevamo generi diversi. E se ci sfogavamo di questo o quello, nessuna ha mai detto all'altra che il fidanzato non andava bene: dovevamo arrivarci da sole».

Altri pregi di Angelica?

ASIA ARGENTO

«Amo la sua precisione, la puntualità, adoro fare le cose con lei perché è molto ben organizzata. E cucina bene: la sua pasta e ceci non mi riesce mai bene come a lei».

Qual è il segreto di un'amicizia così longeva?

«È una cosa quasi mistica, non si può descrivere a parole. Secondo una visione buddista ci siamo rincontrate nella vita perché ci conosciamo da altri spazi, dovevamo capire qualcosa, avevamo bisogno l'una dell'altra per progredire come esseri umani».

