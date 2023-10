“LA NOSTRA RESPONSABILITÀ DERIVANTE DALL'OLOCAUSTO CI IMPONE IL DOVERE PERENNE DI DIFENDERE ISRAELE” – IL CANCELLIERE TEDESCO OLAF SCHOLZ DURISSIMO CONTRO I PALESTINESI: "METTEREMO AL BANDO HAMAS IN GERMANIA. SENZA IL SOSTEGNO IRANIANO NEGLI ULTIMI ANNI, I TERRORISTI NON SAREBBERO STATI IN GRADO DI COMPIERE QUESTI ATTACCHI. DOV'È LA CHIARA CONDANNA DELLA VIOLENZA DA PARTE DELL'AUTORITÀ AUTONOMA (PALESTINESE) E DEL SUO PRESIDENTE, ABU MAZEN?" - ISRAELE CHIEDE ALLA GERMANIA MUNIZIONI PER NAVI DA GUERRA. E BERLINO…

SCHOLZ, METTEREMO AL BANDO HAMAS IN GERMANIA

olaf scholz con la benda sull occhio

(ANSA) - "Il Ministero federale degli Interni vieterà ad Hamas di operare in Germania": lo ha annunciato il cancelliere tedesco Olaf Scholz in parlamento secondo il testo dei suo discorso diffuso dall'Ufficio stampa del governo.

SCHOLZ, IRRESPONSABILE NON USARE 'TUTTI I CONTATTI'

(ANSA) - "Sarebbe irresponsabile, in questa situazione drammatica, non utilizzare tutti i contatti che possono essere utili": lo ha dichiarato il cancelliere tedesco Olaf Scholz in parlamento a Berlino riferendosi esplicitamente al proprio essere "in stretto contatto" con il presidente egiziano Abdel Fattah Al-Sisi, con quello turco Recep Tayyip Erdogan e con l'Emiro del Qatar che viene ricevuto oggi a Berlino. "Tutti e tre possono svolgere un ruolo importante nella mediazione e nella de-escalation della situazione attuale", ha affermato Scholz secondo il testo del suo discorso diffuso dall'Ufficio stampa del governo.

HAMAS

SCHOLZ, VERGOGNOSO IL SILENZIO DI ABU MAZEN

(ANSA) - "Dov'è la chiara condanna della violenza terroristica da parte dell'autorità autonoma (palestinese) e del suo presidente, Mahmoud Abbas? Io dico: il loro silenzio è vergognoso": lo ha affermato, in una "dichiarazione di governo" fatta stamattina al Parlamento tedesco a Berlino, il cancelliere Olaf Scholz secondo il testo dei suo discorso diffuso dall'Ufficio stampa del governo. "Abbiamo messo sotto esame tutta la nostra cooperazione allo sviluppo con i Territori palestinesi", ha aggiunto il cancelliere confermando dichiarazioni di una ministra del suo esecutivo.

SCHOLZ, HAMAS SENZA IRAN NON AVREBBE POTUTO ATTACCARE

(ANSA) - "Finora non abbiamo prove tangibili che l'Iran abbia dato un sostegno concreto e operativo a questo vile attacco di Hamas. Ma è chiaro a tutti noi che senza il sostegno iraniano negli ultimi anni, Hamas non sarebbe stato in grado di compiere questi attacchi senza precedenti in territorio israeliano": lo ha affermato il cancelliere tedesco Olaf Scholz in parlamento a Berlino secondo un testo del suo discorso.

olaf scholz fa jogging

SCHOLZ,OLOCAUSTO CI IMPONE LA DIFESA DI ISRAELE PER SEMPRE

(ANSA) - Il cancelliere tedesco Olaf Scholz, in una "dichiarazione di governo" fatta stamattina al Bundestag, il parlamento di Berlino, ha affermato che "la nostra storia, la nostra responsabilità derivante dall'Olocausto, ci impone il dovere perenne di difendere l'esistenza e la sicurezza dello Stato di Israele". "In questo momento, c'è un solo posto per la Germania: quello saldamente al fianco di Israele", la cui "sicurezza" è "la ragion di Stato della Germania", ha dichiarato il cancelliere secondo il testo del suo discorso ribadendo dichiarazioni fatte in questi giorni.

ISRAELE CHIEDE ALLA GERMANIA MUNIZIONI PER NAVI DA GUERRA

HAMAS

(ANSA) Israele ha chiesto alla Germania munizioni per le navi da guerra a causa degli attacchi terroristici di Hamas: il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius lo ha dichiarato stamattina a margine di una riunione della Nato a Bruxelles come scrive la Dpa. All'agenzia tedesca risulta che sono state richieste anche sacche di sangue per trasfusioni e giubbotti antiproiettile. Le richieste saranno ora discusse con Israele, ha detto Pistorius dichiarandi: "Siamo al fianco degli israeliani".

OLAF SCHOLZ

ISRAELE: MEDIA, OK GERMANIA A USO DUE SUOI DRONI CONTRO HAMAS

(ANSA) La Germania ha dato il via libera a Israele per utilizzare due dei suoi droni da combattimento Heron Tp negli attacchi contro Hamas nella Striscia di Gaza. Lo riportano i media tedeschi, citando il Ministero della Difesa di Berlino. La Germania aveva affittato i due droni da combattimento di fabbricazione israeliana per addestrare 16 piloti tedeschi in Israele, che stanno però ora tornando in patria a causa dell'attacco di Hamas. Il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius ha approvato ieri sera la richiesta da parte di Israele per l'utilizzo dei velivoli senza pilota, secondo la rivista Der Spiegel e l'agenzia Dpa.

MISSILI - HAMAS distruzione a gaza Abu Mazen MISSILI HAMAS BIBI NETANYAHU TRA I GENERALI