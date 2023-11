“LA NOSTRA SOLA MISSIONE ERA UCCIDERE” – L’ESERCITO ISRAELIANO HA DIFFUSO IL VIDEO DELL’INTERROGATORIO DI AMER ABU GHOSHA, MEMBRO DEL COMMANDO CHE HA FATTO IRRUZIONE NEL TERRITORIO DELLO STATO EBRAICO IL 7 OTTOBRE. L’UOMO HA CONFESSATO DI AVER AMMAZATO ANCHE BAMBINI PICCOLI E HA SPIEGATO COME È STATO CONDOTTO L’ATTACCO – GLI USA GELANO NETANYAHU: “SIAMO CONTRARI A UNA DISLOCAZIONE PERMANENTE DEGLI ABITANTI FUORI DALLA STRISCIA”. INTANTO, DENTRO GAZA, LA SITUAZIONE È ALLO STREMO…

USA CONTRARI A DISLOCAZIONE STABILE PALESTINESI FUORI GAZA

(ANSA) - Gli Usa non sostengono una dislocazione permanente di abitanti di Gaza fuori della Striscia: lo ha detto il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale John Kirby in un briefing a bordo dell'Air Force One. (ANSA).

CASA BIANCA, AMPIO CESSATE IL FUOCO NON È RISPOSTA GIUSTA

(ANSA) - Un ampio cessate il fuoco generale adesso a Gaza non è la giusta risposta. Lo ha detto il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale americano, John Kirby, incalzato dai reporter durante un briefing a bordo dell'Air Force One.

MO: MEMBRO HAMAS CONFESSA UCCISIONE BAMBINI

(Adnkronos) - Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno diffuso il video dell'interrogatorio di "terrorista di Hamas", che ha ammesso di aver ucciso bambini nell'attacco del 7 ottobre a Kfar Aza.

L'uomo, Amer Abu Ghosha, è un membro dei commando Nukhba di Hamas. "La nostra sola missione era uccidere. Non rapire. Uccidere ogni persona e tornare a Gaza", ha dichiarato. Il suo gruppo è arrivato a bordo di una jeep ed entrato nella comunità di Kfar Aza dopo aver fatto esplodere il cancello.

Una volta entrati, ha raccontato, gli uomini di Hamas sono andati avanti casa per casa, dando fuoco alle abitazioni e sparando alle persone. Abu Ghosha ha rievocato di aver sentito le grida di bambini piccoli dopo essere entrato in una casa e di aver sparato contro la porta della safe room dove erano rinchiusi fino a quando, dato che le grida erano cessate, ha ritenuto di averli uccisi.

MO: CAPO UNWRA ENTRATO A GAZA, ‘SCIOCCATO DA SITUAZIONE’

(Adnkronos) - Il capo dell'agenzia Onu (Unwra) per i profughi palestinesi, Philippe Lazzarini, è entrato nella Striscia di Gaza dove ha incontrato civili palestinesi e i colleghi attivi sul territorio. "Sono scioccato dal fatto che tutti chiedevano cibo, acqua.. non ho mai visto niente di simile a Gaza", ha affermato Lazzarini, secondo quanto riferisce Times of Israel. Il capo dell'Unwra è il più alto funzionario Onu a entrare nella Striscia dopo lo scoppio della guerra, lo scorso 7 ottobre.

MO: IDF, '3MILA TERRORISTI HAMAS PARTECIPARONO AD ATTACCO 7 OTTOBRE'

(Adnkronos) - Sono circa 3mila i "terroristi di Hamas" che hanno partecipato al sanguinoso attacco del 7 ottobre. La stima è delle forze di difesa israeliane.

Circa un migliaio di loro sono stati uccisi in combattimenti nelle località israeliane attaccate, mentre altri 200 sono stati catturati dall'esercito israeliano. Il resto ha fatto ritorno a Gaza, oppure à morto nell'area di confine. A quanto riferisce Times of Israel vi sono corpi di membri di Hamas vicino alla Striscia che non sono stati ancora recuperati.

