“La Notte dei Gufi”

Dago in redazione - ph Massimo Sestini

Dago è la Trinità. Tutto quello di cui hai bisogno. Presente, passato e futuro. Quello che non sai, che ti nascondono e quello che stai per sapere. Dago è lo show che must go on, e tu, giornale o fotografia, non hai scampo. Dago è un killer, non ti serve più altro. Miss Rassegna Stampa, sgambata ma casta, sexy e stronza. Lo shake del mondo servito fresco. Flusso da bere o da contemplare, o da lasciar così per le zanzare, sempre comunque la luce più moderna che abbia mai visto.

Guarda Dagospia

Dago è l’essenziale vestito da cazzata, perché Dago è invisibile agli occhi. Ma Dago è soprattutto ciò che ti rende libero. La mia scuola di libertà. Dago è New Mexico, California relax, ha in programma di ricevere, mettiti comodo, tra Agnelli e Kissinger si sta da Dio. Ma Dago è anche puttana, l’unica attitudine che ti può salvare. È turbo notizia. È la leva dell’iperspazio di Chewbecca. Sì, Dago è futuro liquido, mischiato con sputo, arte, luce giusta e proiettili come qualcuna di quelle notizie che avresti fatto meglio a schivare. Dago è oltre, ma al tempo stesso è dentro, è dietro, è trattore. Motore del cosmo feticista internettiano. È il rosso del tacco dodici.

Nell attesa legge Dagospia

Non è lo specchio, lui rompe lo specchio. È il codice, la Sorgente. È il pensiero che avevi e che ti chiedevi, ed è già là online, chissà da quanti minuti. Dago è la scuola fiera della rinascita, di una possibilità. È la prova dell’intimo. È l’immagine mossa, il torbido nitido, la cavalcata sognata. Dago è la malinconia, la vita che va via, al cambio di stagione. È il superfluo che resta intrappolato nel necessario, una piuma sospesa, un tocco di lingua sul frenulo. Dago è arte che esplode, che vive, non capisci ma senti, ti arriva dentro. Dago creampie rock: notizie e tutto ciò che conta.

dago con la redazione (giorgio rutelli francesco persili federica macagnone riccardo panzetta alessandro berrettoni)

La Notte dei Gufi per i tuoi 20anni

dago e bonito oliva DAGO CON ALBERTO ARBASINO dago con la redazione e gli studenti all'ingresso della dining hall dell'oriel college di oxford De Crescenzo Arbore e Dago - anni '80 dago e achille bonito oliva Dago, Carosone, Arbore, premio Orso alla Cabala Dago in redazione - ph Massimo Sestini Dago in redazione - ph Massimo Sestini Dago in redazione - ph Massimo Sestini Dago in redazione - ph Massimo Sestini Dago in redazione - ph Massimo Sestini Dago in redazione - ph Massimo Sestini Dago in redazione - ph Massimo Sestini