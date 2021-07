“LA NOTTE PRIMA DEL MATRIMONIO CARLO HA DETTO A DIANA CHE NON L'AMAVA” – LA RIVELAZIONE DI PENNY THORTON, L’AMICA ASTROLOGA DI LADY DIANA, NEL DOCUMENTARIO “THE DIANA INTERVIEW: REVENGE OF THE PRINCESS”- SECONDO LA THORTON CARLO SI SAREBBE SPOSATO SOLO PER VIA DELLE PRESSIONI DEL PRINCIPE FILIPPO. LA NOTIZIA SAREBBE STATA TALMENTE DEVASTANTE PER LADY D CHE PENSÒ DI ANNULLARE TUTTO E NON PRESENTARSI ALLE NOZZE…

Carlo e Diana il giorno delle nozze

Il 29 luglio di 40 anni fa si sposavano il principe Carlo e Lady Diana. Il mondo intero assisteva così a uno dei matrimoni reali più celebri della storia. Un matrimonio che in molti hanno definito anche come il triste epilogo della vita di Diana. A distanza di molti anni interviene adesso Penny Thornton, l'amica astrologa della Spencer. "Una delle cose più scioccanti che Diana mi ha detto è stata che la notte prima del matrimonio Charles le ha detto che non l'amava", ha rivelato nell'intervista rilasciata per il documentario “The Diana Interview: Revenge of the Princess”.

Penny Thornton

"Penso che Charles non volesse partecipare al matrimonio su una falsa premessa. Voleva chiarire con lei ed è stato devastante per Diana", ha continuato l'astrologa amica della principessa. Pare che le parole del principe fossero state così devastanti che la principessa appena 20enne pensò per un attimo di annullare tutto e non presentarsi alle sue nozze. Stando a queste nuove rivelazioni, quindi, Carlo si sarebbe sposato solo per via della spinta del padre. Il principe Filippo, infatti, gli avrebbe detto: "Devi sposarla o lasciarla andare. Ha solo 19 anni".

carlo e diana

A parlare del tanto discusso matrimonio tra Carlo e Diana è stato anche il coreografo Derek Deane, confidente e amico della principessa. In una intervista rilasciata al settimanale Oggi, ha svelato alcuni retroscena inediti sulla relazione: "Poco tempo dopo il matrimonio Diana mi confessò: ‘Non avrei mai dovuto sposare Carlo, mi hanno convinto esasperandomi di parole”.

