Estratto dell’articolo di Gianni Lorena per “Novella 2000”

Mentre scrivo non so a che punto siamo con la sceneggiatura di The Ferragnez, un ko-lossal lungo otto anni e passa e della loro separazione annunciata in anteprima da Dagospia.

Ultime notizie? Notizia per lui: avvistato più volte in una residenza vista piazza Gae Aulenti (abitatissima da star come Diletta Leotta e da influencer), avrebbe preso un appartamento in una delle ville all'ombra dei grattacieli. I condomini me lo danno per certo, ma ho imparato a dubitare sempre, perché c'è sempre l'ombra della speculazione, della serie: se ci viene a vivere Fedez, la casa varrà di più.

Notizia per lei: pare che sarà l'avvocatessa Daniela Missaglia a occuparsi di Chiara Ferragni nella probabile causa di separazione e poi di divorzio, ma dallo studio della professionista nessuna conferma: «L'avvocatessa è nel Far East, Estremo Oriente, al momento». Se per Chiara la Missaglia è una novità, pare che lui si affiderà al solito pull di avvocati, che, riassumendo tutte le grane che ha avuto (compresa quella con il suo socio del podcast Muschio Selvaggio Luis Sal) sono una marea.

Intanto sul Web si è passati dall'amore senza riserve via social per una ragazza di Cremona, Chiara Ferragni, all'odio più spropositato per alcuni, tipico degli innamorati delusi. Eppure è «una ragazza piena di valori», diceva in tv sua madre, Marina Di Guardo, autrice di romanzi thriller, creando l'ilarità di Roberto D'Agostino, che l'ha sempre graziosamente detestata e riposava le foto che lei pubblicava sui suoi social in tanga (griffato) e chiappe al vento. Oggi l'amore sembra svanito, sia quello del pubblico, sia quello di Fedez.

[…] Era palese che prima o poi qualcuno avrebbe fatto le pulci ai Ferragnez: troppo famosi, troppo ricchi, troppo felici e compiaciuti mostrare ai loro follower (30 milioni lei, 18 lui) la loro ricchezza. Eppure in un primo momento sembrava che fosse quella la chiave del loro successo. Ostentare, sempre. Ultima ostentazione era stata la nuova casa a City Life, il quartiere di Milano per i nuovi ricchi che amano ostentare (verbo ripetutissimo qui) come loro.

[…] L’incontro magico tra Chiara e Fedez avvenne nel maggio 2016 al Coachella Music Festival in California. Questione di attimi per far esplodere l'alchimia che sbugiardava una volta per tutte chi insisteva nel dire che lui fosse gay, compreso Gianni Morandi come ha svelato in tv lo stesso Fedez («Ah già. Dovete sapere che Gianni è convinto che io sia gay»). E da qui è partita per la coppia una sapiente regia che li ha portati a essere la più ammirata, amata, invidiata, idolatrata, i nuovi "Al Bano e Romina". Una regia attenta e non casuale.

Prima paparazzata con cena di coppia immortalata nel settembre 2016 (dal settimanale Chi) a Palazzo Parigi di Milano dove la Ferragni si è sempre appoggiata per ogni questione di lavoro. Poi a distanza di poche settimane la conferma della foto via social e uno scatto, con indosso la stessa felpa del brand Famt - Fuck Art Make Tees con la scritta "I'm not a rapper", e quando si indossa la stessa griffe non ci sono dubbi: è un grande autentico amore.

Si cerca sempre di nascondere le disgrazie se hai la testa sempre focalizzata sul successo, ma la felicità si ostenta (di nuovo!) e così Fedez, durante una puntata di Che tempo che fa, mostrò un cuoricino a favore di telecamere. Condividere, sempre e comunque. E condivise anche la proposta di matrimonio all'Arena di Verona durante un concerto il 6 maggio 2017, a sorpresa, con lei che scoppia a piangere e sono certo (perlomeno lo spero) che la sorpresa come le lacrime fossero vere.

Le copertine si sprecavano: da Vogue a Vanity Fair, salvo poi vergognarsi un po per una copertina non pianificata di Novella 2000: «Sono orgoglioso di mia moglie sulle copertine di giornali importanti», diceva in un video Fedez mostrando la gigantesca parete con le cover di importantissimi giornali incorniciate sulla parete di casa, per concludere con la copia di Novella 2000 tenuta in mano da sua moglie che sghignazzava con lui. Pensare che poi Novella 2000 è stato l'unico media a stigmatizzare i vandali che hanno assaltato il suo negozio di piazza Gae Aulenti quando è scoppiato il Pandorogate titolando: «Tutto questo odio fa paura».

Ed arrivò (ovviamente strillato via so-cial) Leone, nel marzo 2018, un bambino bello come il sole, felice, adorato dai genitori e dai loro milioni di fol-lower. E quindi le nozze "riparatrici", uno dei matrimoni più belli e più teneri e divertenti di sempre a Noto, la cittadina di cui la mamma di lei è originaria. Era il 1° settembre. E arrivò il Covid, ma loro non rimasero con le mani in mano e si impegnarono in opere di beneficenza, tanto da ricevere l'Ambrogino d'Oro nel 2020 […] In quel periodo lei era già pure incinta della secondogenita, Vittoria, nata nel marzo 2021, bella quanto Leone e pure lei simpaticissima.

Ma qualcosa s’è rotto tra loro, forse s’era rotto, così mi dicevano i loro ami-ci: sono separati in casa. Vero? Falso? Comunque sia, quando il 17 marzo 2022 Fedez confessò di essere malato di un tumore al pancreas, lei gli fu accanto sempre. Venne sottoposto a un delicato intervento chirurgico, sei ore per rimuovere il cancro e parte del pancreas. Chiara gli rimase accanto in ogni momento, sempre. Dopo la paura, la rinascita, e la bella notizia che Amadeus aveva voluto Chiara a Sanremo 2023 nella prima e nell'ultima serata con un compenso di 100mila euro dati in beneficenza a Dire, associazione per la difesa delle donne in difficoltà.

Sembrava tutto perfetto, poi l'affronto, all'ultima serata: quando sul palco doveva brillare solo Chiara, Fedez s’è preso la scena, assecondando Rosa Chemical […] Dopo qualche mese, la stessa Chiara rivelerà che quel gesto l'aveva fatta soffrire molto, ma non capisco la vera ragione, se per la scivolata di stile, vista la volgarità del finto rapporto in prima serata e in prima fila e a Sanremo, per gelosia (escludo), perché lei sapeva e già aveva detto di non fare nulla del genere (e lui ha disobbedito), o perché lui s’era preso la scena che doveva essere solo di Chiara.

Era un periodo nero, ma a ottobre 2023 altra mazzata: mentre la Ferragni è a Parigi per la settimana della moda, è costretta a rientrare d'urgenza a Milano perché Fedez ha avuto due ulcere.

[…]a dicembre arriva la maximulta dell'Agcom, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. La Ferragni dopo tre giorni parla di "errore di comunicazione" […] Lo scandalo riapre le ferite: stando alle indiscrezioni di Dagospia, Fedez non avrebbe supportato la moglie in questo periodo difficile, anzi, invitando Marco Travaglio nel suo podcast Muschio selvaggio, quando questi dice che Chiara Ferragni è come Vanna Marchi, non reagisce adeguatamente.

Il che rende ancora più forte certe frasi in cui sottolineava che il suo lavoro e quello di Chiara sono due cose diverse e lontane anche se in altre occasioni è sceso in campo per difenderla attaccando Giorgia Meloni, che aveva fatto un riferimento alla moglie a un comizio, e Myrta Merlino che gli aveva piazzato i giornalisti sotto casa. Tutto questo pare abbia fatto girare ancora di più la moglie, e non basta una casa grande tre piani per sopportarsi. È l'uscita di casa: scelta di lui, per alcuni; scelta di lei per altri. Inspiegabile il 14 febbraio la cena a due, giorno di San Valentino, pochi giorni prima della fuoriuscita di casa di lui. Una recita? Qualcuno mi ha ricordato che San Valentino è stato decapitato. Era proprio il 14 febbraio.

