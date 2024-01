“OGGI HO REALIZZATO CHE NON AVRÒ MAI PIÙ UN ASPETTO COSÌ” – SELENA GOMEZ POSTA SUI SOCIAL IL SUO CORPO A DIECI ANNI DI DISTANZA E LANCIA L’ENNESIMO MESSAGGIO DI BODY POSITIVITY AL QUALE NON CREDE NEMMENO LEI: “NON SONO PERFETTA, MA SONO FIERA DI ESSERE QUELLA CHE SONO” – MA SE IL PESO E LE FORME NON SONO UN PROBLEMA PERCHÉ CONTINUARE A SOTTOLINEARE DI NON ESSERE PERFETTI?

selena gomez

Selena Gomez torna sui social per mostrare le sue curve in bikini e lanciare l'ennesimo messaggio sulla body positivity, un suo cavallo di battaglia da anni ormai. "Oggi, ho realizzato che non avrò mai più un aspetto così..." ha scritto la popstar, 31 anni, sulla prima foto, scattata a Miami, in Florida, nel 2013. "Non sono perfetta, ma sono fiera di essere quella che sono... a volte dimentico che va bene essere me stessa", ha commentato nell'immagine successiva, scattata in Messico nel 2023.

Curve a confronto

Nei due scatti la popstar e attrice mostra i cambiamenti avvenuti nel su corpo. Nel primo, di ritorno al passato, Selena indossa un minuscolo bikini zebrato, nel secondo, più attuale, è in costume da bagno e mostra curve più arrotondate e una figura più piena. Da anni la Gomez porta avanti la sua personale battaglia contro il body shaming invitando ad amare se stessi per come si è, senza scendere ai compromessi imposti dai canoni di bellezza codificati.

selena gomez

Gli attacchi degli hater

A febbraio del 2023 l'ultimo, in ordine cronologico, attacco ricevuto dall'ex stellina Disney. Ai Golden Globe 2023 l'artista era infatti stata bersagliata da critiche e commenti che riguardavano la sua forma fisica "appesantita". Selena era subito passata al contrattacco, come in passato, e su Instagram aveva risposto: "Sono un po' in carne perché me la sono goduta durante le vacanze di Natale, ci ho dato dentro. Ho preso qualche chilo ma non mi interessa".

Pochi mesi prima, su Tik Tok, la popstar aveva pubblicato un video in cui diceva: "Non trattengo il respiro... Gli stomaci veri sono tornati di moda...", ammiccando ironicamente, semi sdraiata su una barca, mentre si accarezzava la pancia e sfoggiava le sue curve generose in un costume intero

Il lupus e il trapianto del rene

selena gomez

E non era certo la prima volta che Selena rispondeva a tono ad hater e body shamer e si apriva con i suoi fan riguardo al tema dell’immagine corporea. Lo fece anche nel 2022 nel corso del suo documentario “My Mind & Me”, dove l'attrice aveva parlato delle difficoltà legate al lupus, una grave malattia, che rende il sistema immunitario aggressivo nei confronti dell’organismo, provocando infiammazioni e danni agli organi e di cui soffre e a causa del quale ha subito un trapianto di rene nel 2017.

Proprio a causa di questa malattia d cui soffre, la Gomez aveva rivelato di aver preso molto peso, raccontando la sua frustrazione nell'essersi sentita come se le persone “non vedessero l’ora” di trovare una scusa per abbatterla, nonostante gli effetti collaterali sul suo corpo fossero dovuti a una malattia cronica.

selena gomez 2

L'attrice di "Only Murders In The Building" aveva spiegato che "trattiene molta acqua" a causa dei diversi farmaci che assume e aveva incoraggiato i fan a praticare l'amor proprio anche nei momenti di vergogna.

