DAGOREPORT - COS'È SUCCESSO DAVVERO AL CAPO DEL PENTAGONO, LLOYD AUSTIN? IL SEGRETARIO USA ALLA DIFESA HA AVUTO UNA PICCOLA EMORRAGIA CEREBRALE: SECONDO I MEDICI TUTTO SI SAREBBE RISOLTO CON 15 MINUTI DI INTERVENTO, ED È PER QUESTO CHE LUI HA PENSATO DI NON DIRE NIENTE A NESSUNO. POI, LE COSE SI SONO AGGRAVATE DURANTE L'OPERAZIONE ED È FINITO IN TERAPIA INTENSIVA - JOE BIDEN, RIMASTO ALL'INSAPUTA DI TUTTO PER TRE GIORNI, HA COMUNQUE CONFERMATO LA FIDUCIA: NON LO MANDERÀ VIA (E TE CREDO: CON DUE GUERRE IN CORSO, NON È IL CASO DI LASCIARE LA PRIMA POTENZA MONDIALE CON LA DIFESA VACANTE)