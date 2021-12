18 dic 2021 15:40

“OMICRON RADDOPPIA I CONTAGI IN 1,5-3 GIORNI” – I DATI DELL’OMS SULLA VARIANTE SUDAFRICANA: È STATA SEGNALATA IN 89 PAESI E SI DIFFONDE RAPIDAMENTE NEI PAESI CON ALTI LIVELLI DI IMMUNITÀ. MA ANCORA NON È CHIARO SE SIA PERCHÉ RIESCA A ELUDERLA OPPURE SE LA MUTAZIONE SIA SOLO PIÙ TRASMISSIBILE – IL PRESIDENTE DELL’ISS BRUSAFERRO: “NEI PROSSIMI GIORNI È PROBABILE UN AUMENTO DEI CASI ANCHE IN ITALIA…”