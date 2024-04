Da https://oglobo.globo.com/

Indagato per sfruttamento della prostituzione, lo spagnolo Sergio Favda, o Sergio Fuentes, è conosciuto come il “re di OnlyFans” e ha ammesso di addebitare tra il 30% e il 50% del prezzo ai giovani che prestano servizi sessuali a distanza sulla rete erotica OnlyFans ad Andorra. La dichiarazione è stata rilasciata venerdì scorso nel programma televisivo “La Sexta Investigative Team” e ha dato luogo a un'indagine da parte della polizia di Andorra e del Pubblico Ministero.

Fuentes è un investitore in criptovalute e anche un account manager OnlyFans. Ha iniziato con la sua compagna, registrando immagini in cui facevano sesso. Dopo aver guadagnato 1.000 euro grazie al suo account OnlyFans, dopo pochi mesi ha lasciato il lavoro in fabbrica e si è dedicato esclusivamente a OF. Adesso gestisce decine di account e tiene corsi per chi vuole dedicarsi all'erotismo on camera. In un’intervista televisiva, Fuentes ha dichiarato di preferire le donne dal profilo “innocente”.

“Mi piace che sembrino innocenti, ma che siano ovviamente attraenti. Se mi dici che non fai sesso esplicito, che non ti masturbi, non mi interessi — ha detto, aggiungendo: — Le donne giovani sono più attraenti. E più sono piccole, meglio è” - ha detto, una frase che ha messo in allarme la polizia e le amministrazioni di Andorra e ha fatto aprire l'inchiesta.

Le leggi di Andorra puniscono lo sfruttamento della prostituzione e anche la prostituzione, quindi se i giudici di Andorra ritenessero che gli account OnlyFans implicano la vendita di servizi sessuali, Fuentes potrebbe incorrere in un crimine punibile in Andorra con pene da due a cinque anni di prigione.

“OnlyFans” è un social network in cui l'utente apre un canale e i follower pagano per visualizzare quasi esclusivamente contenuti pornografici. Fuentes lavora come manager per giovani che hanno deciso di dedicarsi alla vendita di contenuti prodotti con il proprio corpo davanti a una telecamera. Attualmente gestisce i conti di 25 giovani ai quali esige “contenuti espliciti con la masturbazione”.

Oltre ad affermare che ricava dal 30% al 50% dei profitti dalle sue “ragazze”, Fuentes ha affermato di incassare 400mila euro al mese. Perché, essendo spagnolo, svolge questa attività ad Andorra? Nell'intervista spiega che, come YouTuber e altri creatori di contenuti digitali residenti nei Pirenei, quello che vuole è pagare poche tasse.

Durante il programma gli è stato chiesto direttamente se fosse un magnaccia. Fuentes ha detto di dubitare che il lavoro delle giovani donne che rappresentava fosse prostituzione, ma ha ammesso che se qualcuno considerasse la prostituzione di OnlyFans, sarebbe sicuramente un magnaccia. Ma ha fatto la riserva: “Non costringo nessuno”.

“La polizia ha aperto un'indagine per determinare se ci sono collegamenti tra l'attività di questo residente e la pornografia infantile” - ha detto a Diari d'Andorra lo scorso fine settimana il ministro dell'Interno e della Giustizia di Andorra, Ester Molné.

Il ministro ha espresso preoccupazione per l'allerta sociale derivante dal programma e ha assicurato che la polizia indagherà su Fuentes per scoprire se la sua attività è criminale. Molné ha riconosciuto che l'indagine potrebbe concludersi con il re di OnlyFans accusato di favoreggiamento della prostituzione, ma ha anche ammesso che potrebbe concludersi senza alcun tipo di infrazione. Anche il Pubblico Ministero ha aperto un'indagine.

