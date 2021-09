17 set 2021 11:49

“ONORE E GRAZIE A LUCA VARANI, HAI FATTO IL TUO DOVERE DI UOMO” – UN HATER ROMANO È STATO RINVIATO A GIUDIZIO PER AVER INVIATO MESSAGGI D’ODIO SUI SOCIAL A LUCIA ANNIBALI, L’AVVOCATO E PARLAMENTARE DI ITALIA VIVA, SFREGIATA CON L’ACIDO DALL’EX COMPAGNO - IL BARBIERE 54ENNE, CON PRECEDENTI PER FURTO, DETENZIONE DI STUPEFACENTI E ATTI PERSECUTORI, USAVA UN PROFILO FAKE PER INNEGGIARE ALL’UOMO: “SEI IL MIO MITO…”