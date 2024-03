26 mar 2024 18:11

“ORA SONO COME TERMINATOR – ARNOLD SCHWARZENEGGER OPERATO AL CUORE PER LA QUARTA VOLTA - “MI SONO SOTTOPOSTO A UN INTERVENTO CHIRURGICO PER DIVENTARE UN PO’ PIÙ “MACCHINA”. MI HANNO MESSO UN PACEMAKER” –L’EX GOVERNATORE DELLA CALIFORNIA RASSICURA I FAN SULLE SUE CONDIZIONI DI SALUTE: “NON POTRÒ ALLENARMI SERIAMENTE IN PALESTRA PER UN PO’ MA NON MI SENTIRETE LAMENTARMI”