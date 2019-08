“ORA VI SPIEGO IL VALORE DELLA FATICA” – LA BARISTA PERDONA I RAGAZZI CHE L’ALTRA MATTINA HANNO RUBATO UNA DECINA DI BRIOCHES NEL SUO BAR: "NON LI DENUNCIO MA VOGLIO CHE SI PRESENTINO LUNEDÌ ALLE 5 DEL MATTINO PER AIUTARMI A DISPORRE I TAVOLINI E AD APRIRE IL BAR. CAPISCO CHE SI SIA TRATTATO DI UNA MARACHELLA, PERÒ MI INTERESSA CHE I GIOVANI CAPISCANO IL VALORE DEL LAVORO…”

Lorella Merlin

Francesca Fossati per la Stampa

Voleva dare una lezione di vita a quei ragazzi che l' altra mattina hanno rubato una decina di brioches dal dehors del suo bar. E, in effetti, la risonanza che ha avuto il gesto di Lorella Merlin del bar Viana di Candelo, un paese in provincia di Biella noto per il suo Ricetto medievale, ha fatto sì che uno di loro si presentasse ieri nel locale per chiedere scusa. «Uno dei due si è fatto avanti, si è assunto le sue responsabilità.

Ora aspetto gli altri e poi vedremo, nel caso tutelerò anche la loro persona e non vorrò nessun altro all' incontro».

Il gesto in questione era a scopo educativo: «Non li denuncio ai carabinieri, ma voglio che i due ragazzi si presentino lunedì alle 5 del mattino per aiutarmi a disporre i tavolini e ad aprire il bar - spiega -. Capisco che si sia trattato di una marachella, però mi interessa che i giovani capiscano il valore del lavoro, cosa significa guadagnare con la fatica ogni euro. Mi alzo ogni mattina alle 4 e lavoro 11 ore al giorno, perciò non tollero chi sputa sul sudore altrui».

Ai tempi delle telecamere, di Internet e dei social network, però, difficilmente una simile vicenda passa inosservata. I due ragazzi che giovedì mattina si sono avvicinati alle tre plance con le brioches appena consegnate dal fornitore, che le aveva lasciate sul tavolo del dehors alle 4.37, sono stati ripresi dalle telecamere del bar.

È stata una questione di pochi istanti perché alle 4.47 la titolare è arrivata per poi aprire il bar cinque minuti dopo.

Istanti nei quali, però, gli occhi della videosorveglianza hanno ripreso tutto: i visi di due ragazzi che con la luce del cellulare hanno guardato il contenuto delle teglie, il modello e la targa dell' automobile in avvicinamento tre minuti dopo, la scelta delle brioches (una decina) da portar via insieme a una plancia per un trasporto più agevole e la fuga alle 4.42.

Venerdì Merlin ha postato un appello sul gruppo Facebook «Sei di Candelo se» per far sapere ai ragazzi che non aveva intenzione di denunciarli perché non voleva rovinarli né dare un dispiacere ai loro genitori. Che non le interessava recuperare i soldi delle brioches (che avrebbe venduto a un euro l' una), ma che li aspettava al bar per restituire la teglia al fornitore e per riconoscere l' errore commesso dando così segno di maturità. Il tam tam di commenti nel gruppo e anche nei profili social de La Stampa, commenti perlopiù di lode nei confronti della titolare che ha scelto di educare anziché punire, è servito davvero.

Ieri pomeriggio un ragazzo è andato al bar per confessare mettendoci, quindi, la faccia.

È andato da solo perché chi era con lui è partito per le vacanze. «Io non ero lì - dice Lorella Merlin -. Sarei tornata al bar alle 17 perché avevo già lavorato dalle 5 alle 12 per le colazioni; ma siamo rimasti d' accordo che passerà presto dal bar così avremo modo di parlarci e di chiarire l' accaduto. E vorrò parlare anche con l' altro ragazzo quando tornerà dal mare. Non mi interessa nient' altro, sinceramente non pensavo che il mio post avrebbe avuto tanta risonanza. Volevo che avessero il coraggio di farsi vivi e, grazie ad essa, uno di loro l' ha avuto».

La denuncia ai carabinieri, il cui comando tra l' altro è proprio di fronte al bar, a questo punto è di certo un pericolo scampato per i furbetti delle brioches. Resta da vedere se i ragazzi si renderanno davvero disponibili ad aiutare la signora alle 5 del mattino anziché gironzolare e compiere bravate.