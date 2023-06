26 giu 2023 16:45

“ORMAI PER ME È SOLO NERO TOTALE” – ANNALISA MINETTI RACCONTA DI AVER PERSO COMPLETAMENTE LA VISTA E DI NON RIUSCIRE PIÙ A VEDERE LE OMBRE: “UN PO’ ROSICO, CHE NON POSSO PIÙ VEDERMI. SONO COME MI SENTO: OGGI IN TUTA, E QUANDO VADO IN TV VESTITA DA GNOCCA. L’OCULISTA MI HA DETTO CHE ANCHE ANATOMICAMENTE STO PEGGIORANDO, MA NEANCHE ME NE ACCORGO. LA POLITICA? SONO STATA USATA COME UNO STRUMENTO PER ALTRI…”