[…]Jovanotti è tornato in Italia, atterrando a Forlì, e oggi è iniziata la sua riabilitazione al centro di fisioterapia Fisiology. A un certo punto, però, si è trovato di fronte a una visita inaspettata: Gianni Morandi.

«Sono qui a vivere la mia domenica di fisioterapia ed è apparso lui, Morandi, ed è subito gioia e sorrisi e racconti e storie di cicatrici e ossa rotte e parole di amicizia», racconta l’artista su Instagram con una didascalia che accompagna uno scatto tra i due. «Fabrizio Borra lo ha nominato vice terapista (il ragazzo ha una certa esperienza di risalite). Gianni mi ha detto che domattina parte per le date al sud e voleva vedermi sennò non partiva tranquillo. Belle cose» […]

L’artista è reduce di un pesante incidente in bicicletta subito a Santo Domingo, quando si è scontrato contro uno spartitraffico a centro strada, che lo aveva bloccato in sedia a rotelle con fratture a una clavicola, al bacino e al femore. Jovanotti era lì da alcuni amici per una vacanza con la moglie e si era portato la bici dall’Italia per fare qualche pedalata nell’entroterra.

«Stavo facendo un giro bellissimo su dei posti splendidi in mezzo alle piantagioni di canna da zucchero, non ho visto un dissuasore della velocità e l’ho preso in pieno», ha fatto sapere sui social dopo l’incidente. […]

