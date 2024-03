“GLI OSTAGGI UCCISI NEI RAID ISRAELIANI SONO PIÙ DI 70” – L’ANNUNCIO CHOC DI HAMAS CHE RENDE NOTA LA MORTE DI SETTE OSTAGGI “IN SEGUITO A UN BOMBARDAMENTO SIONISTA”, MA AGGIUNGE UN DATO SCONVOLGENTE SUL NUMERO DEGLI ISRAELIANI ANCORA NELLE LORO MANI - JOSEP BORRELL HA CONDANNATO LA STRAGE DEL PANE AVVENUTA A GAZA DOVE 112 PALESTINESI SONO MORTI E 760 SONO RIMASTI FERITI: “PRIVARE LE PERSONE DEGLI AIUTI UMANITARI COSTITUISCE UNA GRAVE VIOLAZIONE DEL DIRITTO UMANITARIO INTERNAZIONALE E… “

Hamas ha annunciato su Telegram la morte di 7 ostaggi israeliani "in seguito a un bombardamento sionista", rendendo noti per ora i nomi di tre dei sette: Haim Gershon Perri, Yoram Itach Metzger e Amiram Israel Cooper.

Hamas ha aggiunto che farà sapere i nomi degli altri quattro "dopo aver avuto conferma delle loro identità". La fazione islamica ha poi detto che "il numero dei prigionieri nemici che sono stati uccisi come risultato delle operazioni militari dell'esercito nemico nella Striscia può superare i settanta".

L'Ue ha condannato intanto la strage avvenuta a Gaza, dove 112 palestinesi sono morti e altri 760 sono rimasti feriti, quando una folla si è precipitata verso un convoglio di aiuti alimentari. Divergenti le due versioni: Hamas sostiene che l'esercito israeliano ha aperto il fuoco sulle persone, mentre Israele riconosce un "tiro limitato" da parte dei soldati che si sono sentiti "minacciati".

"Privare le persone degli aiuti umanitari costituisce una grave violazione" del diritto umanitario internazionale, ha affermato Borrell. "Deve essere garantito l'accesso umanitario senza ostacoli a Gaza", ha aggiunto il capo della diplomazia europea.

La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen di dice "profondamente turbata dalle immagini provenienti da Gaza. Occorre fare ogni sforzo per indagare sull'accaduto e garantire la trasparenza. Gli aiuti umanitari sono un'ancora di salvezza per chi ne ha bisogno e l'accesso ad essi deve essere garantito. Siamo al fianco dei civili, sollecitiamo la loro protezione in linea con il diritto internazionale", scrive su X.

"Sconvolto e disgustato dall'uccisione di civili innocenti. Il diritto internazionale non ammette doppi standard. Dovrebbe essere avviata immediatamente un'indagine indipendente e i responsabili ritenuti responsabili. È urgentemente necessario un cessate il fuoco per consentire gli aiuti umanitari forniti da agenzie specializzate adeguatamente finanziate come l'Unrwa per raggiungere i civili". Lo dichiara su X il presidente del Consiglio europeo Charles Michel.

Parigi chiede "un'inchiesta indipendente". "Un cessate il fuoco va immediatamente istituito per consentire la distribuzione dell'aiuto umanitario", scrive il presidente francese, Emmanuel Macron, su X. Macron ha espresso "profonda indignazione. Esprimo la mia più forte condanna per queste sparatorie e chiedo verità, giustizia e rispetto del diritto internazionale".

Il capo della diplomazia europea Josep Borrell sempre ieri sera su X aveva denunciato "una nuova carneficina" e vittime "totalmente inaccettabili". "Sono inorridito dalle notizie di ulteriori massacri tra i civili di Gaza che erano alla disperata ricerca di aiuti umanitari", si legge nel post. "Queste morti sono completamente inaccettabili", ha detto l'alto rappresentante dell'Ue per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza, aggiungendo: "Privare le persone degli aiuti umanitari costituisce una grave violazione" del diritto umanitario internazionale. "Deve essere garantito l'accesso umanitario senza ostacoli a Gaza".

Israele ha liberato a sorpresa circa 50 detenuti palestinesi che erano stati arrestati dopo il 7 ottobre. I media citano un comunicato dello Shin Bet (sicurezza interna) e dell'esercito secondo cui la decisione è giunta in seguito ad un sovraffollamento nelle carceri. Ma il ministro della sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir ha scritto su X che in realtà quelle scarcerazioni sono state decise dallo Shin Bet come gesto di distensione in vista del Ramadan. Una mossa a suo parere errata, ha aggiunto, essendo avvenuta ''nel giorno in cui due ebrei sono stati uccisi in un attentato'' in Cisgiordania.

Negli ultimi 10 giorni le forze israeliane impegnate a Gaza hanno ucciso ''450 terroristi di Hamas'': lo ha affermato il portavoce militare israeliano Daniel Hagari. ''Dall'inizio della guerra - ha aggiunto - abbiamo eliminato oltre 13 mila terroristi''. Il portavoce ha aggiunto che l'esercito ha ''smantellato le strutture militari'' della 'Brigata Khan Yunis' di Hamas (nel sud della Striscia) e che sta completando l'opera nei vicini rioni di Amal ed Abassan. Nel nord della Striscia, ha aggiunto, le forze israeliane operano nel campo profughi Shati e nel rione Zeitun di Gaza City ''sulla base di nuove informazioni di intelligence''.

