1. IN CASA SUA LE BIOGRAFIE DI HITLER E PUTIN I LIBRI CHE PORTAVA CON SÉ DA UN COVO ALL’ALTRO

Estratto dell’articolo di Lara Sirignano per il “Corriere della Sera”

Sfoggia una formazione classica, parla bene, ma ha solo la terza media. Non ha proseguito gli studi e se ne è sempre rammaricato. Matteo Messina Denaro, l’ex primula rossa di Cosa nostra arrestato lunedì dopo 30 anni di latitanza, ama i libri. Tanto da portarseli dietro da un covo all’altro. Nell’ultimo, scoperto a Campobello di Mazara il giorno dopo la sua cattura, ne sono stati trovati a decine.

Biografie di dittatori del passato e autocrati del presente. La vita di Vladimir Putin e quella di Hitler, romanzi, testi di filosofia e di attualità. D’altronde l’interesse del boss per la cultura non è una novità per chi, in trent’anni, gli ha dato la caccia.

Nelle cinque lettere scritte tra il 2004 e il 2006 all’ex sindaco di Castelvetrano Antonino Vaccarino, narcotrafficante, massone, amico fedele del padre don Ciccio Messina Denaro, incaricato dagli 007 di carpire la fiducia del latitante per arrivare al suo arresto, il capomafia, ignaro delle vere intenzioni del suo amico di penna, ostenta conoscenza della letteratura latina. E, nel carteggio in cui si mette a nudo, a Vaccarino attribuisce il nome di Svetonio, lo storico romano del De viris illustribus .

«Tutte le persone che hanno contatti con me hanno dei nomi convenzionali, il suo è Svetonio, ciò la preserva da rischi inutili», scrive al suo interlocutore. Lui, più modestamente, si firma Alessio. «Non amo parlare di me stesso e poi oramai è da anni che sono gli altri a parlare di me; credo, mio malgrado, di essere diventato il Malaussène di tutti e di tutto, ma va bene così, sono un fatalista e penso che era tutto scritto così, un uomo non può cambiare il proprio destino, l’importante è viverlo con dignità», dice a Svetonio, mostrando di conoscere il protagonista dei romanzi di Pennac, Benjamin Malaussène di professione «capro espiatorio». […]

2. DA MASHA E ORSO AL PADRINO: ECCO GLI OGGETTI RITROVATI NEI COVI DI MATTEO MESSINA DENARO

Estratto da https://tg24.sky.it/

Perquisendo gli immobili a Campobello di Mazara collegati a Matteo Messina Denaro gli inquirenti hanno trovato sigle, numeri di telefono, post-it, scontrini. Tracce di vita che adesso serviranno a ricostruire le sue abitudini per arrivare a capire quale fosse la sua cerchia di fiancheggiatori e avere un quadro migliore dei suoi rapporti umani. La maggior parte degli oggetti rinvenuti erano nell’appartamento di vicolo San Vito in cui l’ex padrino ha vissuto negli ultimi sei mesi, il primo individuato dalle forze dell’ordine il 17 gennaio, all’indomani dell’arresto

Proprio in quella casa, che si è scoperto essere stata acquistata dal prestanome Andrea Bonafede, sono emersi altri dettagli su Messina Denaro. Gli uomini del Ros hanno trovato ad esempio un poster con l'immagine del mafioso per eccellenza nella storia del cinema: Marlon Brando nei panni di don Vito Corleone, nel film Il Padrino, con tanto di papillon e rosa rossa sul bavero della giacca. Un dettaglio che ha già dato il via alla ricostruzione psicologica del boss: l'arte che si ispira alla realtà, la realtà che celebra l'arte

Un altro cattivo del cinema, questa volta senza alcun riferimento alla mafia, guardava Matteo Messina Denaro dalla parete del suo salotto. Qui, c’era il poster di un altro film, Joker, nella recente interpretazione di Joaquin Phoenix Appeso sotto il viso dell’attore, un quadro colorato con una citazione dello stesso Joker: “C’è sempre una via di uscita ma se non la trovi SFONDA TUTTO”

[…] Le forze dell'ordine hanno ritrovato anche un magnete con la scritta "Il padrino sono io" sotto una caricatura di Marlon Brando nel celebre film di Coppola. Al film è ispirata anche una tazza blu, con l'effigie di Marlon Brando nei panni di don Vito Corleone. Sono stati ritrovati anche numerosi magneti da frigo raffiguranti personaggi di fumetti e cartoni animati come "Masha e orso". Alle pareti del covo c'era una riproduzione di uno dei quadri più famosi del pittore siciliano Renato Guttuso, "La Vucciria", che raffigura uno dei più noti mercati popolari di Palermo […]

3. L'AMANTE E UN FIGLIO SEGRETO I MISTERI DI MESSINA DENARO "VIVEVA IN PAESE DA 4 ANNI"

Estratto dell’articolo di Riccardo Arena per “La Stampa”

Metti che era pure fascista. Oltre ad avere fascinazioni massoniche, certamente molto di più di un semplice interesse culturale, Matteo Messina Denaro teneva nel covo individuato come la sua abitazione due libri, la biografia di Vladimir Putin e pure quella di Adolf Hitler.

La passione per il male, per i personaggi negativi – dopo il ritrovamento dei poster di don Vito Corleone-Marlon Brando e del Joker nemico di Batman – dalle arti grafiche si trasferisce ai volumi storico-politici: roba da psicanalisi. Ma a parte questo, le indagini dopo la cattura dell'ultimo superlatitante di mafia vanno avanti: è stata trovata la sua auto, una Giulietta Alfa Romeo fiammante, comprata personalmente dallo stesso Messina Denaro-Andrea Bonafede un anno fa, a gennaio 2022, in una concessionaria di Palermo.

[…] In questa casa di un centinaio di metri quadrati Matteo Messina Denaro abitava almeno dal 2019: emerge anche una figura di donna, per adesso senza nome. Viene fuori anche l'ipotesi che, per mimetizzarsi meglio, Messina Denaro possa avere abitato anche con quel figlio segreto del quale si parla da qualche anno, da quando nel 2005 la polizia intercettò una conversazione in cui si facevano riferimenti criptici ma mirati.

[…] Campobello di Mazara dunque non era un rifugio occasionale, per questo boss spregiudicato, che lunedì con Luppino era andato a fare la chemioterapia nella clinica La Maddalena di Palermo. Partito dal suo covo di vicolo San Vito, aveva posteggiato la Giulietta nel recinto di Luppino (ieri sera è scattata la perquisizione anche a casa del figlio dell'autista) ed era partito per Palermo sulla sua Fiat Bravo.

[…] Latitante si fa per dire, perché né al ristorante (trovate ricevute da 700 euro), né nella casa di cura, nascondeva affatto il suo aspetto: il medico che con lui si era fatto il selfie, diventato virale sui social, Marco Paci, rischia un provvedimento disciplinare da parte del suo Ordine. […]

