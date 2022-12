“NEI PAESI PIÙ OMOFOBI LA CATEGORIA PORNO ‘TRANSGENDER’ È TRA LE PIÙ POPOLARI. SONO I PRIMI VIZIOSI” - LE CONFESSIONI PICCANTE DELLA ATTIVISTA TRANS CLIZIA DE ROSSI: “HO AVUTO UNA LIAISON CON UN CALCIATORE MOLTO IMPORTANTE E UN POLITICO DEL GOVERNO. I PIÙ INTERESSATI SONO QUELLI DI DESTRA” – “IN ITALIA C’È ANCORA QUESTA IDEA PER CUI SE VAI CON LE TRANS SEI GAY. CON NOI IL SESSO È PIÙ VARIEGATO, ANCHE PERCHÉ..."

Riccardo Canaletti per www.mowmag.com

Agli italiani piacciono i trans? Secondo le statistiche di Pornhub sembrerebbe di sì. Ecco qualche dato: in Italia è la terza categoria più visitata dopo “lesbian” e “mature”; la categoria transgender si cerca il 138% di più rispetto a quanto si faccia nel resto del mondo (con la Russia che buca la classifica, sorprendentemente). È la settima categoria in assoluto più vista nel 2022 ed è cresciuta del 75% rispetto allo scorso anno. Inoltre il termine “transgender” è il sesto più cercato.

Ma perché non ammettiamo una volta per tutte che lo “stallone italiano” è interessato anche alle donne trans? Lo abbiamo chiesto a Clizia De Rossi, attivista per i diritti LGBTQ+ e donna trans seguitissima sui social. Lei ci spiega cosa avviene in Italia e ci racconta di qualche sua passata esperienza, anche con politici e calciatori. La notizia non la stupisce: «Paradossalmente, più è proibito più lo cercano» e lancia un appello a Rocco Siffredi, a Malena e all’amico Franco Trentalance.

La categoria transgender su Pornhub è cresciuta moltissimo, soprattutto in Italia, anche se è una categoria molto seguita anche in Russia per esempio.

Guarda caso nei Paesi più omofobi. Anzi, forse non è neanche troppo un caso. Ma manca l’Ungheria di Orbán per fare l’en plein. Vanno tutti a votare la Meloni e poi sono i primi viziosi. Votano contro il ddl Zan e poi di nascosto sono i primi che vanno a cercare questa categoria.

Però gli uomini italiani negano di vedere video di donne trans, perché?

È un tabù. Tutto ciò che riguarda il trasgressivo deve rimanere nascosto. Forse ha tanto successo proprio perché non se ne parla, paradossalmente. Italia e Spagna, tra l’altro, dovrebbero essere i Paesi con il maggior arrivo di prostitute trans, nonostante siano i più cattolici e machisti all’apparenza. La verità è che ne sono attratti. È inutile negare che abbiamo qualcosa in più. Anche ieri quando sono stata a La Zanzara, ho ricevuto molti messaggi di apprezzamento e di voglia di incontrarmi i cui autori avevano pubblicato dei commenti sotto ai post in cui invece sostenevano che non mi avrebbero mai contattato.

Perché mentire?

Perché in Italia c’è ancora questa idea per cui se vai con le trans sei gay.

Hai detto che avete un di più? Quale?

Lo vedo anche con le mie amiche. Spesso sono la più curata e quella che rimorchia di più. Spesso siamo più femminile delle femmine biologicamente tali. C’è ancora questa vergogna per quanto riguarda il discorso pubblico, ma sono i primi, gli uomini, a ricercare qualcosa di trasgressivo.

Ma penso che sia una cosa positiva. L’uomo italiano è molto passionale e attratto dalla femminilità e lo sa anche lui che spesso siamo anche più brave a letto, perché abbiamo cose in comune e sappiamo cosa fare durante il sesso. In più il catalogo è più variegato. Con noi possono dare più libero sfogo alla fantasia, anche perché le femmine biologiche possono solo riceverlo.

La categoria più cercata su Pornhub in Italia è “Lesbian”. Che ne pensi?

Possono usare solo oggetti esterni. Invece credo che il sogno per eccellenza sia vedere o una cosa a tre con una trans o un rapporto tra una femmina biologica e una donna trans. Il sogno della donna trans c’è, ed è diffuso. Io stessa ricevo spessissimo richieste anche da persone famose con fidanzate bellissime. Ultimo in ordine, senza fare nomi, un calciatore molto importante, con una ragazza altrettanto importante. Soprattutto questi, che hanno tanta disponibilità di belle ragazze, poi arrivano a un punto in cui non gli basta più e vogliono altro.

Dai, facci qualche nome.

Posso solo dirti che spesso, ma si sa, i più interessi sul fronte trasngender sono i politici di destra. Tornando sugli sportivi. Più sono fisicati, virili e insospettabili, più sono loro a cercare il lato passivo.

Hai buttato la bomba, i politici di destra. Ma anche qualcuno di questo governo?

Ho avuto una liaison con uno del governo, sì. Ma in tempi passati, ora sono fidanzata.

Tra le tue relazioni hai avuto partner che poi si sono vergognati di ammettere di voi in pubblico?

Ho avuto tre relazioni serie e in questi casi no. Ma tutte quelle avute nel mezzo, soprattutto per quanto riguardano i vip, erano tutte vissute sicuramente non alla luce del sole. Spesso si celavano dietro al discorso dei paparazzi, della carriera, delle immagini, e una accetta anche perché da un lato posso capire questo discorso. In Italia c’è ancora molto bigottismo. Purtroppo in alcune carriere, sicuramente, avrebbe costituito un danno di immagine. Questo la dice lunga sul fatto che bisogna lavorare molto sul discorso dell’accettazione, dell’uguaglianza e dell’informazione. Ho lottato e fatto attivismo nel mio piccolo proprio per il ddl Zan perché credo sia necessario ora più che mai, andare a istruire i ragazzi già nelle scuole per insegnare loro la normalità della diversità, della pluralità di amore che non lede quella classica che poi è purtroppo frutto, come sappiamo, di una strenua campagna primitiva e medievale della Chiesa, che è andata a indottrinare la nostra civiltà con dei canoni standardizzati.

A proposito di queste battaglie, credi che il porno potrebbe essere uno strumento di integrazione e normalizzazione?

Assolutamente sì. Io la incentiverei la pratica dei porno transgender. Anzi, lancio un appello a Rocco Siffredi. Non mi risulta che nella sua Accademy ci siano attrici porno trans, soprattutto non operate. Lo dico anche a Malena, Franco Trentalance, e altri famosi. Dovrebbero iniziare a collaborare con donne trans, proprio per normalizzarne la presenza. Anche se potrebbe esserci un rischio, sai?

Quale?

Il rischio che si associ la donna trasngender solo al proibito, al desiderio, alla trasgressione, a qualcosa che andrebbe nascosto. Ci vorrebbero dei personaggi famosi e conosciuti che iniziassero ad aprirsi sui loro rapporti e le loro relazioni, come ha fatto il calciatore Mbappé, che ha reso pubblica la sua relazione con la fidanzata transgender Ines Rau. Ecco, questo aiuterebbe tanto. Se gli idoli dei ragazzi e i vip cominciassero ad ammettere di essere i primi a essere attratti dal mondo trans, le cose potrebbero davvero cambiare.

